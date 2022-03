Ľudia sa snažia utiecť z Ruska: V krajine sa hovorí o zavedení stanného práva

Na fínsko-ruskom hraničnom priechode Vaalimaa, asi 120 kilometrov východne od Helsínk, evidujú zvýšený nápor v podaní bežných ruských občanov, ktorí sa snažia utiecť z krajiny ovládanej režimom prezidenta Vladimira Putina.

Referuje o tom spravodajský web BBC. Ľudia sa snažia dostať preč z Ruska, pretože sa šušká, že vláda by mohla čoskoro zaviesť stanné právo, aby sa vysporiadala s demonštráciami proti invázii na Ukrajinu.

„Ľudia na Ukrajine sú naši ľudia, naša rodina,“ uviedla nemenovaná mladá Ruska, ktorá na návrat do vlasti nepomýšľa. „Nie, kým je tam táto hrozná vláda,“ podotkla.

Fínsko síce nepatrí do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), no podľa najnovších prieskumov verejnej mienky si čoraz viac Fínov myslí, že nadišiel čas, aby sa ich krajina pripojila k NATO a získala ochranu, ktorú by členstvo v aliancii prinieslo.