Zvýši sa počet vojakov NATO vo východnej Európe? Takto znie tvrdenie slovenského veľvyslanca

Severoatlantická aliancia (NATO) je v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. Vo svetle aktuálnych krokov Moskvy sa dá očakávať, že prítomnosť jednotiek vo východnom krídle NATO vrátane Slovenska bude ešte väčšia, aby boli štáty vojensky ešte silnejšie.

Pre TASR to uviedol veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor. V piatok sa v Bruseli uskutočnilo mimoriadne stretnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Aliancie. Organizácia Severoatlantickej zmluvy potvrdila, že jej povinnosťou je, aby konflikt na Ukrajine neeskaloval mimo územia krajiny.

"Sme pripravenejší brániť každý centimeter aliančného územia ako hocikedy v histórii a ako členské štáty budeme podporovať Ukrajinu viac ako kedykoľvek v minulosti. A naďalej budeme spoločne tlačiť na Rusko, aby prestalo s agresívnou vojnou na Ukrajine, na ktorú nemalo a nemá žiadny dôvod. Cena, ktorú Rusko už dnes platí za túto nevyprovokovanú nezákonnú vojnu, je tiež najvyššia v histórii a bude sa len zvyšovať, ak Rusko neprestane," uviedol pre TASR Bátor.

Veľvyslanec v tomto kontexte vyzdvihol diskusie o príprave predsunutej vojenskej jednotky, ktorá by mala pôsobiť na Slovensku. "Je to významné posilnenie slovenskej bezpečnosti aj obrany. Okrem toho je to aj poistka pred hocikým, kto by chcel testovať našu bezpečnosť. Lebo v prípade hocijakého konfliktu by to už nebol len konflikt medzi útočníkom a Slovenskom, ale medzi útočníkom a Slovenskom, Nemeckom, Českou republikou, Poľskom, Slovinskom či USA. Toto si každý dvakrát rozmyslí," vyhlásil Bátor.

Severoatlantická aliancia v snahe posilniť svoje východné krídlo už vyslala do východnej Európy tisíce vojakov. Podľa slovenského veľvyslanca pri NATO je možné očakávať, že táto vojenská prítomnosť bude v budúcnosti ešte väčšia.