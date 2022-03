Vojna na Ukrajine desí ľud: Kam sa ukryť, keď príde k najhoršiemu? Toto sú naše kryty civilnej ochrany!

Vojna na Ukrajine núti Slovákov premýšľať aj nad tým, kde by sa ukryli, pokiaľ by hrozilo zásadné nebezpečenstvo.

Kedysi bývalo zvykom, že bytové domy stavali s krytmi civilnej ochrany (CO), ktoré mali odolať aj jadrovej katastrofe. V súčasnosti však už nejde o štandard a nové sídliská ich majú minimum. Aj preto sa na internete vyrojili rôzne ponuky na ubytovanie či rovno na kúpu vlastného krytu. Na Slovensku sa však nachádzajú nielen v súkromnom vlastníctve, ale i vo vlastníctve mesta. Kde a v akom stave sú a koľko ľudí dokážu prichýliť?

Košice - Kontrolujú ich každé 3 roky

Na území mesta Košice vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb evidujú 120 tlakoodolných úkrytov a 11 plynotesných úkrytov. Zároveň je vo vlastníctve mesta 21 zariadení civilnej ochrany. Ide o tlakoodolné úkryty pre obyvateľstvo. Revízia ich funkčnej schopnosti sa vykonáva pravidelne každé tri roky. Platby príspevku správcom bytov do fondu údržby a opráv za tieto kryty a kotolne dosiahli v uplynulom roku 56 987 eur.

Hlavné mesto rovnako disponuje viacerými krytmi. Jeden sa nachádza v mestskej časti Ružinov. Postavený bol v 60. rokoch min. storočia. V prípade núdze slúži najmä ľuďom, ktorí bývajú v okolí. Zmestí sa tam 150 osôb. „V prípade núdze by poslúžil najmä ľuďom, ktorí bývajú v bytovke. Keby naozaj prišlo k vojenskej kríze, masy ľudí by sa ukrývali skôr do garáží,“ vysvetľuje Jaroslav Wyka (67), ktorý sa o CO kryty v Ružinove stará 15 rokov.

Nachádza sa tam filtračno-ventilačné zariadenie pre prípad zamorenia vzduchu, rádiomajáky, splachovacie WC, ale aj krompáče pre prípad zasypania. V Ružinove sa nachádza ďalších 175 krytov. Kryt na Majkovej ulici v Starom Meste je zase na rozdiel od iných plne zrekonštruovaný. Kapacita je okolo 150 ľudí. Sú tam len toalety. Staré Mesto pracuje na revízii 62 krytov a 60 je pod školami.