Silné slová amerického senátora: Zabite niekto Putina!

Tieto vyjadrenia neskôr zopakoval aj na Twitteri, píše AFP. "Nájde sa v Rusku Brutus? Nájde sa tam úspešnejší plukovník Schauffenberg?" napísal Graham. Tento jednotlivec by podľa republikánskeho senátora Grahama preukázal pre Rusko a svet "obrovskú službu".

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.