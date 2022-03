Obrovské srdcia vysokoškolákov v Prešove: Ako ukrajinskí študenti pomáhajú utečencom!

Príkladne sa činia, aby pomohli rodnej zemi! V prešovskom charitatívnom sklade vecí, určených pre utečencov, neúnavne pracujú ukrajinskí študenti, ale aj samotní utečenci.

Mysľou sú však doma pri svojich najbližších a miestami majú slzy na krajíčku. Napriek strachu a obavám však využívajú každú voľnú chvíľu na to, aby priložili ruku k dielu a pomohli tým, ktorí pomoc potrebujú - svojim krajanom.

Sklad na prešovskom Sídlisku III zriadila charitatívna organizácia Podaj ďalej. „Neďaleko centra mesta prevádzkujeme charity shop. Ešte pred pár dňami sme tam za symbolické ceny predávali veci, ktoré nám ľudia podarovali, a výťažok putoval bezdomovcom. Lenže vo štvrtok 24. februára sa situácia náhle zmenila. Po ruskej invázii na Ukrajinu nám sem ľudia začali nosiť množstvo darov - deky, jedlo či oblečenie - a sklad v charity shope už bol malý. Málo bolo zrazu aj našich členov. Otvorili sme preto nový sklad a pracujú v ňom aj ukrajinskí študenti a samotní utečenci, ktorí prekročili hranice po začiatku ruskej invázie,“ vysvetlila šéfka charitatívnej organizácie Podaj ďalej Viki Potašová.





Študenti aj utečenci sa hlásili na prácu v sklade sami bez toho, aby ich k tomu musel niekto vyzývať. „Keď sme sa dozvedeli, že hľadajú niekoho na výpomoc do skladu, ani chvíľu sme neváhali. To je to najmenej, čo môžeme pre našich krajanov, ktorí sa ocitli v zložitej situácii, urobiť. Budeme pomáhať dovtedy, kým to bude potrebné,“ zhodli sa Ukrajinci z Prešova.

Cítil som, že musím niečo urobiť

Andrej Turčiňák (25), študent, Technická univerzita Košice

Študujem piaty ročník na vysokej škole. Cítil som, že musím niečo urobiť, aby som aj ja pomohol našim krajanom, ktorých okolnosti prinútili utekať pred vojnou.

Dopoludnia škola, popoludní sklad

Anhelina Patianyk (18), študentka, Prešovská univerzita

Prišla som sem dobrovoľne. Mnohí sme tu z Ukrajiny a snažíme sa pomáhať. Dopoludnia chodíme do školy a popoludní chodíme pomáhať do skladu.

Moji blízki sa schovávali v kryte

Oľa Kalemyn (18), študentka, Prešovská univerzita

Som z mestečka vzdialeného 500 kilometrov od Prešova. Zostal mi tam ocko, mamka aj dve sestry. Zatiaľ sa tam nebojuje, ale už museli utekať do krytu.