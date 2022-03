Bývalý traktorista Nikola utiekol z milovaného Perečína: V bezpečí po 25 hodinách!

Východná hranica vo Vyšnom Nemeckom je stále plná ľudí, ktorým sa namiesto radosti mihá v očiach strach.

Mnohí ukrajinskí utečenci netušia, kde skončia, akurát si vydýchli, že sú nateraz v bezpečí - v Sobranciach. Jeden z nich, Nikola (74), býva v neďalekom Perečíne, len pár kilometrov od slovenských hraníc, a patril medzi tých šťastlivcov, o ktorých sa mal kto postarať.

Traktorista na dôchodku Nikola Klenikov (74) sa rozrozprával o tom, prečo opúšťa rodnú zem. „Hoci situácia u nás bola celkom normálna, lebo žijeme v Zakarpatsku, len pár kilometrov od vašich hraníc, aj tak to nebolo bezpečné. Preto sme s manželkou zamierili k vám,“ vraví Ukrajinec, ktorého ochotne a bezplatne vo svojom penzióne v Sobranciach ubytoval samotný majiteľ. Nikola čakal na hraniciach 25 hodín. „Prišiel pre mňa syn z Česka, no museli sme ešte čakať na manželku, lebo tá stála ešte v rade na hranici,“ spomenul Nikola. Na adresu ruského agresora si neodpustil slová plné opovrhnutia. „Neviem, či sa Rusi pomiatli a čo vlastne chcú,“ zlostí sa Nikola. Nešetril ani ruského prezidenta Vladimira Putina: „Je to obyčajný bandita!“

Rušno však mali aj v školskej ubytovni a sobranskej telocvični. Riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach Michal Gič pre Nový Čas potvrdil, že v ubytovni majú zhruba 35 a v telocvični ďalších 65 ľudí. „Väčšinou sú to študenti z iných krajín, najmä z Afriky. Sú vo veku okolo 28 rokov. V ubytovni bývajú Ukrajinky s malými deťmi, ale aj 11 ďalších cudzincov. Neviem, čo s nimi bude. Majú postarané o hygienu vrátane toaliet a teplej vody. Čo sa týka ostatného materiálu a stravy, je to skôr o pomoci ľudí z okolia a aj našich učiteľov. Pomáhame si, ako môžeme,“ doplnil Gič.