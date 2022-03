Na Slovensko prišlo doteraz 80-tisíc ľudí z Ukrajiny: Ako sme pripravení na 2. vlnu utečencov?

Ruský krvavý útok na Ukrajinu a pretrvávajúce boje vyháňajú z krajiny státisíce ľudí. Podľa OSN už nášho východného suseda opustilo viac ako milión ľudí, čo sú 2 % celej populácie.

Obrovskú humanitárnu krízu pociťujeme aj my na slovensko-ukrajinských hraniciach, cez ktoré každý deň prejde približne 12-tisíc ľudí, najmä žien s deťmi.

Pracovníci na hraniciach upozorňujú, že množstvo utečencov bude narastať s tvrdšími bojmi na Ukrajine a musíme sa pripraviť na 2. vlnu. Na východe sa v stredu večer objavil aj premiér Eduard Heger. „Bol vytvorený špeciálny pruh pre ženy s deťmi, samostatný pruh je aj pre ľudí prichádzajúcich z tretích krajín. Snažíme sa zabezpečiť ich prepravu a repatriáciu aj v spolupráci s veľvyslanectvami jednotlivých krajín,“ informoval.

Do štvrtka rána sme na Slovensku prijali takmer 80-tisíc ľudí z Ukrajiny. Riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Ján Orlovský nevie ďalšiu migračnú vlnu z Ukrajiny odhadnúť. „Sú to len ženy a deti, žiadni muži. Veľká väčšina ľudí odchádza ďalej cez Slovensko,“ vraví Orlovský a uvádza porovnanie s Nemeckom a so Sýriou.

„Keď Sýrčania utekali do Nemecka, tak to bolo milión Sýrčanov na 80-miliónovú krajinu, čo je pomer 1 ku 80. Pre Slovensko takýto pomer v súčasnej situácii znamená 62 500 ľudí, čiže sme už nad týmto počtom. Len v Nemecku ten milión ľudí zostal, u nás podľa mňa z tých, čo doteraz prišli, je 80 % už dávno preč. Ale to je len moja domnienka, nemáme to ako zistiť, lebo keď človek prejde cez pasovú kontrolu, neviete zistiť, či tu ten človek ešte je alebo je tu dočasne. Shengen má voľné hranice,“ povedal Orlovský pre Nový Čas.

V azylovom dome Migračného úradu je kapacita 830 lôžok, nie je však zďaleka naplnená. V prípade potreby by vedeli nájsť 1 200 postelí. Jeden pán čakajúci na štatút dočasného útočiska je ubytovaný v pobytovom tábore v Rohovciach. Väčšina prichádzajúcich z Ukrajiny zatiaľ má kam ísť. Na hraniciach pomáhajú rôzne mimovládne organizácie či charity. Medzi nimi je napríklad Človek v ohrození.