Pád prvého veľkého mesta! Ukrajinci po ťažkom boji stratili mesto Cherson: Z Mariupoľa Leningrad?!

Je to definitívne! Rusi po týždni bojov ovládli 300-tisícove juhoukrajinské mesto Cherson. Ide o prvú metropolu, ktorú dobyli, odkedy vtrhli na Ukrajinu. Po trojdňovom obliehaní je v meste málo potravín či liekov a obyvatelia sa snažia pochovať svojich mŕtvych.

ale súhlasil so zavedením nočného zákazu vychádzania a s obmedzením cestnej premávky áut. V Chersone sa údajne už nenachádza ukrajinská armáda. „Sú tu iba civilisti a ľudia, ktorí tu chcú žiť!“ stojí v príspevku starostu mesta.

Podľa Kolychajeva budú do mesta vpustené vozidlá naložené jedlom, liekmi a inými zásobami. Ozbrojení „návštevníci“ boli už na zasadnutí mestskej rady. Ruské jednotky nariadili zákaz vychádzania od 20.00 hod. večer do 6.00 hod. ráno. Obyvatelia musia dodržiavať aj to, že na ulicu smú vyjsť najviac vo dvojici a do mesta majú povolené vojsť iba vozidlá zásobovania, a to minimálnou rýchlosťou. „Veje nad nami ukrajinská vlajka a aby to tak bolo aj naďalej, tieto požiadavky musia byť splnené. V tejto chvíli nemám viac, čo ponúknuť,“ hovoril Koyhajev podľa BBC. Dobytie Chersonu je podľa BBC dôležité, lebo môže ruským silám poskytnúť základňu pre postup do vnútra Ukrajiny. Otvára im aj cestu na Odesu, kde už videli ruské vojenské lode.





Bitka o Mariupoľ

Významným bojiskom je aj mesto Mariupoľ, ktoré je dôležitým prístavným uzlom. Strategickú lokalitu už niekoľko dní bombarduje ruská armáda. Ukrajinskí vojaci tvrdia, že mesto je stále v ich rukách. Mariupoľ je však obkľúčený, čo pripustil aj poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko a obvinil Rusko, že chce z mesta spraviť obliehaný Leningrad. Dnešný Petrohrad počas druhej svetovej vojny 872 dní blokovali vojaci nacistického Nemecka a zomrelo pri tom 1,5 milióna ľudí. Podľa starostu Vadyma Bojčenka bolo bombardovanie Mariupoľu v posledných dňoch neustále. „Nemohli sme ani odniesť trosky z ulíc,“ povedal. Podľa agentúry DPA je mesto, kde žije vyše 400-tisíc ľudí, odrezané od dodávok elektriny, tepla a vody.