Štúdio RTVS Košice pripravuje do mimoriadneho spravodajského vysielania :24, ktoré RTVS dočasne vysiela na Trojke, päťminútové správy v ukrajinskom jazyku. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko. Prvé spravodajstvo bude odvysielané vo štvrtok o 16.55 h a potom pravidelne do odvolania.

"To prinesie aj informácie, ktoré pomáhajú po ukrajinsky hovoriacim ľuďom v orientácii na Slovensku. Vysielať sa budú pod názvom Národnostné správy v ukrajinskom jazyku. Dočasne budú zaradené aj do vysielania Dvojky o 18.30 h," uviedol Čačko.

Správy v ukrajinskom jazyku bude vysielať od piatka 4. marca v pravidelnom čase aj Rádio Regina Východ. Prinesie ich denne o 9.00 h, 11.00 h, 14.00 h a 15.00 h.