Vojna ohrozuje nie len fyzické zdravie: IPčko ponúka utečencom psychologickú pomoc

Občianske združenie IPčko ponúka utečencom z Ukrajiny psychologickú pomoc. Tí často odchádzajú psychicky vyčerpaní. Informuje o tom Marek Madro z IPčko v tlačovej správe.

„Prichádzajú do úplne neznámeho prostredia, do neznámej krajiny, mnohí Slovenskom iba prechádzajú, no to, čo je kľúčové je, že odchádzajú veľmi vyčerpaní a s obrovským strachom. To, čo prežívajú ľudia, ktorých máme možnosť vidieť, je niečo, čo si nedokážeme predstaviť," uviedol člen občianskeho združenia.

Organizácia informuje o tom, že psychológovia z IPčko pomáhajú už niekoľko dní na hraniciach s Ukrajinou. „Našou úlohou je poskytovať prvú psychologickú pomoc, krízovú intervenciu, ale aj psychosociálnu podporu pre ľudí, ktorí prechádzajú hranicu, za ktorou zanechávajú všetko, čo poznajú, v strachu pred vojnou. V nasledujúcich hodinách pripravujeme vďaka Orange a Človeku v ohrození aj spustenie Krízovej linky pomoci v ukrajinskom jazyku," dodáva Madro.