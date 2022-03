Pri obrane Kyjeva mal zostreliť 2 ruské lietadlá: Legendárny stíhač Oleksandr Oksančenko († 53) položil život za vlasť

Pri hrdinskom boji padol nad Kyjevom! Ukrajinské stíhacie eso Oleksandr Oksančenko († 53), známy pod prezývkou Šedý vlk, položil život pri obrane svojej vlasti.

Plukovník na dôchodku sa po štyroch rokoch vrátil do armády, aby bránil svoju krajinu pred Putinovými vrahmi. Oleksandra mohli vidieť v akcii aj Slováci, keďže so svojím strojom Suchoj Su-27 lietal na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF na Sliači. Priatelia naňho spomínajú so slzami v očiach.

Podľa oficiálneho vyjadrenia Oleksandr Oksančenko padol, keď odvracal nepriateľský útok na Kyjev, pričom sa snažil vo vzduchu upútať pozornosť nepriateľských lietadiel a znemožniť im útok na pozemné ciele. Neoficiálne informácie hovoria o tom, že jeho lietadlo zasiahol ruský raketový systém S-400. Oleksander Oksančenko alias Šedý vlk bol známy aj na Slovensku. Viackrát sa totiž zúčastnil so svojím stíhacím lietadlom Suchoj Su-27 Medzinárodných leteckých dní SIAF na Letisku Sliač pri Zvolene.

„Pamätám si ho veľmi dobre. Je to veľká tragédia. Hoci bol na dôchodku, bránil svoju krajinu pred ruskou inváziou a zaplatil najvyššiu cenu. Prišiel o život veľký muž. Bol veľmi obľúbený. Hoci pôsobil prísne a budil rešpekt, bol to veselý a priateľský človek,“ uviedol Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF. „Na Sliači bol v rokoch 2013 a 2016. V roku 2013 bol na leteckých dňoch lákadlom a v roku 2016 získal na vojenskej stíhačke Suchoj SU-27 cenu za najlepšiu vojenskú letovú ukážku. Odovzdával mu ju vtedy veliteľ Vzdušných síl SR generál Miroslav Korba,“ dodal.

Hrdina Ukrajiny

Plukovník s prezývkou Šedý vlk, pre farbu svojich vlasov, sa vrátil do stíhačky po 4 rokoch kvôli ruskej agresii. Hoci do výslužby odišiel v roku 2018, stále pôsobil v ukrajinskej armáde ako inštruktor a školiteľ nových pilotov. Oksančenko bol nielen vynikajúci vojenský pilot, ale vo svete ho poznali aj ako skvelého akrobatického pilota. Na konte mal viac ako 2 000 letových hodín a bezchybný výkon pri najťažších akrobatických manévroch. Patril k najlepším vojenským pilotom súčasnosti. Pri obrane Kyjeva mal zostreliť dve ruské lietadlá. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu posmrtne udelil najvyššie vyznamenanie Hrdina Ukrajiny.

Zaplatil najvyššiu cenu

Vzdušné sily Ozbrojených síl SR

- Z Ukrajiny sme dostali mimoriadne šokujúce a smutné správy. Plukovník Oleksandr Oksančenko, ktorý bol pilotom ukrajinského letectva Flanker v rokoch 2013 - 2018, prišiel o život v piatok večer. Bol nielen veľmi skúseným pilotom, ktorý získal množstvo ocenení za najlepšiu lietajúcu výstavu na mnohých podujatiach po Európe, ale bol aj skutočným fanúšikom leteckých šou. Napriek tomu, že koncom roka 2018 opustil aktívnu službu a vstúpil do rezerv, dobrovoľne zostal v ukrajinskom Flanker Solo Display Team ako tréner/poradca a cestoval s tímom počas výstavy 2019, ktorá bola zároveň poslednou leteckou šou v sezóne pre tím. Vyšiel z dôchodku, aby bránil svoju krajinu pred ruskou inváziou a zaplatil najvyššiu cenu.

Oleksandrova stíhačka Suchoj SU-27