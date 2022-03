Dôchodkyňa Raisa ostáva v Kyjeve, vyrobila si zápalné fľaše: Nech sem prídu tie ruské h*vná!

Keď sa nahnevá, je zlá! Aj život mierumilovnej dôchodkyne a bývalej ekonómky narušila krvavá vojna na Ukrajine, vyvolaná agresiou zo strany ruského prezidenta Putina. Na rozdiel od ostatných žien, ktoré sa dali na útek z krajiny spolu so svojimi deťmi, sa Raisa Smatko rozhodla zostať a bojovať priamo z domu.

Ako ukázala reportérke z americkej televízie CNN, svoj dvor premenila na provizórnu centrálu pre miestnych mužov, brániacich mesto. U nej našli darované spacie vaky, karimatky a množstvo zaváraného jedla. Napokon reportérku Clarissu Ward vzala do kôlne, kde dôchodkyňa čaruje.

A grandmother and retired economist tells @clarissaward she learned how to make Molotov cocktails using Google. "Let those Russian sh*ts come here," she says. "We are ready to greet them." pic.twitter.com/t3URCCdkD6