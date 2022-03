Irena utiekla z vojnovej oblasti so synčekom: Situáciu na Ukrajine popísala so slzami v očiach

Jednou zo žiadateľov o azyl bola v krajskom asistenčnom centre pre ukrajinských utečencov v Karlovarskom kraji aj Ukrajinka Irena.

Utiekla z vojnovej oblasti v rodnej krajine sama iba so svojím malým synom. Napätú situáciu v asistenčnom centre sleduje aj asistujúca lekárka Inna Mymryková, ktorá sama pochádza z Ukrajiny. Má tam celú rodinu, o ktorú sa bojí.

Irena prišla do Českej republiky z Rovenskej oblasti, ktorá sa nachádza v severozápadnej časti krajiny pri hraniciach s Bieloruskom. Z domova utiekla pred priamymi útokmi ruských vojakov. "Armáda síce ešte nie je v našom meste, ale oblasť už je obkľúčená. Vedľa nášho mesta sa nachádza vojenská základňa, kde sa začalo strieľať. Všade bola panika a začali sme sa báť. Bombarduje sa tam tá základňa aj letisko," popísala situáciu so slzami v očiach.

Na ceste bola mladá Ukrajinka so svojím asi osemročným synom deň a pol. Presun v preplnenom autobuse bol podľa nej veľmi náročný. "Najzložitejšia situácia bola na hraniciach, pretože všetci ľudia chceli odísť, ale neboli pre nich miesta. Niektorí nemali ani lístky a nedali sa tam kúpiť. Ľudí bolo veľa, bola strašná panika," uviedla Irena. Miesto našla až v Karlovarskom kraji, kde sa jej ujala jej sestra, takže zatiaľ má ubytovanie zaistené.

Ukrajinská lekárka Inna Mymryková zaisťuje v centre pre utečencov zdravotnícku starostlivosť a tiež tlmočí. Do Česka prišla pred štyrmi rokmi, v súčasnej dobe pôsobí ako zdravotníčka ARO v karlovarskej nemocnici. Jej rodina žije na západnej Ukrajine, kde je situácia podľa nej zatiaľ relatívne pokojná. "Mám taký dvojaký pocit, cítim sa tu v bezpečí, ale mám zároveň výčitky, že moja rodina je tam, že je to nespravodlivé. Ja sa tu mám dobre a môžem ísť v pokoji spať a oni tam päťkrát za noc môžu ísť do pivnice, pretože sú ohrození," povedala Mymryková.

Rodina sa podľa nej domov opustiť nechystá. „Rodičia sú veľkí patrioti a nechcú odísť. Hovoria, že tam zostanú do poslednej chvíle. Mama je riaditeľkou v škole, a hovorí, že by sa potom nemohla pozrieť svojim žiakom do očí. Snaží sa pomáhať, spoločne s mojou sestrou chodia darovať krv. Môj otec je tiež tvrdý muž, má svoje pozície a nechce nikam ísť,“ uviedla mladá lekárka. "Som na nich pyšná, ale mám o nich strach," dodala.