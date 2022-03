Nemocnica ošetruje ukrajinských pacientov: Plynulý priebeh môže ohroziť Covid

Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove je pripravená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny. Vzhľadom na priestorovú preťaženosť, keďže v nemocnici je ešte stále hospitalizovaných 114 pacientov s ochorením COVID-19, nie je schopná vyčleniť pre utečencov samostatné oddelenie alebo pavilón.

Ako pre TASR uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Monika Smolnická, budú ošetrovaní v jednotlivých špecializovaných ambulanciách a oddeleniach tak ako bežní občania podľa druhu potrebnej starostlivosti.

"Nebudeme v tomto čase pripravovať ani špecializované tímy, a to z toho dôvodu, že za posledné dni bola v našom zariadení poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť iba trom ukrajinským občanom. V dvoch prípadoch išlo o ošetrenie na gynekológii a v jednom na traumatológii. Situácia si takéto riešenia zo strany nemocnice zatiaľ nevyžaduje. Samozrejme, v prípade, že sa bude situácia zhoršovať, budeme operatívne reagovať," povedala Smolnická.

Podľa jej slov boli v utorok (1. 3.) oboznámení listom z Ministerstva vnútra SR o spôsobe vykazovania a o spôsobe preplácania zdravotnej starostlivosti ukrajinských utečencov. "Z doručených informácií vyplýva, že osoba sa musí preukázať buď dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiadateľa o udelenie azylu a v tomto prípade aj preukazom žiadateľa o udelenie azylu," priblížila Smolnická.

Aktuálne sa týmto spôsobom podľa nej rieši poskytovanie akútnej starostlivosti. "K poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, kde patrí aj predpisovanie nie akútnych liekov, plánované operácie a podobne zatiaľ žiadne informácie nemáme," skonštatovala Smolnická.

Ako povedala, akútnu zdravotnú starostlivosť poskytnú utečencovi, aj keby sa nevedel v danej chvíli preukázať spomenutými dokladmi.

"Netreba zabúdať, že nemocnica má ešte stále vysoký počet lôžok obsadený pacientmi s ochorením COVID-19 a pri týchto infekčných lôžkach pracuje aj personál presunutý z iných oddelení. Zároveň sa už dva roky snažíme poskytovať a poskytujeme aj bielu medicínu, a to v priestoroch a s počtom personálu, ktorý máme k dispozícii. Ak by sa rapídne zvýšil počet pacientov, ktorí by potrebovali ošetrenie ambulantné a hospitalizáciu, museli by sme sa vysporiadať s veľkými priestorovými a personálnymi problémami," dodala Smolnická.