Doktori sú potrební i na hraniciach: Ukrajinskí lekári chcú pomáhať, no nesmú

Ukrajinskí lekári, ktorí žijú na Slovensku, no zatiaľ nemajú uznané vzdelanie, nemôžu vo svojom odbore pomáhať utečencom na území SR.

Upozornila na to Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) "Títo ukrajinskí lekári by mohli utečencom pomôcť v Užhorode, nemôžu im však pomôcť na druhej strane hranice v Ubli či vo Vyšnom Nemeckom," konštatuje Alona Kurotová z MALnS.

Poukazuje pritom, že ide o odborníkov, ktorí majú vzdelanie, hovoria po ukrajinsky, rozumejú svojim krajanom, a preto by im podľa nej vedeli aj lepšie pomáhať. "Potrebovali by však výnimku, ktorú im môže udeliť len slovenské ministerstvo zdravotníctva a školstva," podotkla.

Problémom pre ukrajinských lekárov je aj na Ukrajine momentálne platná všeobecná mobilizácia, čo by pre niektorých lekárov mohlo znamenať povolanie do armády. "Ak by títo lekári prekročili hranice, ocitli by sa v situácii, kedy by sa ich týkala všeobecná mobilizácia," skonštatovala MALnS. Zástupcovia asociácie v týchto dňoch preto rokujú s ukrajinskými úradmi o udelení výnimky.

Ukrajinskí lekári s uznaným vzdelaním majú taktiež zväčša záväzky v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Na ukrajinsko-slovenských hraniciach preto môžu pomáhať len v čase osobného voľna, upozorňuje MALnS. Vyzýva preto zamestnávateľov, aby dotknutým lekárom umožnili aspoň na čas tejto humanitárnej krízy, vziať si neplatené voľno.