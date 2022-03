ONLINE Ťažké boje na Ukrajine: Na Charkov zaútočili ruskí výsadkári, Rusi dobýjajú aj mesto Cherson

Vojenský konflikt na Ukrajine pokračuje siedmym dňom. V stredu starosta mesta Cherson uviedol, že príslušníci ruských inváznych vojsk dobyli v noci nadnes miestnu železničnú stanicu a prístav. Rusi vyhlásili, že sa im podarilo odrezať Ukrajine prístup k Azovskému moru. Do bojov na Ukrajine sa zapojili aj bieloruskí vojaci. Ukrajina hlási, že príslušníci ruských výsadkových jednotiek pristáli v Charkove. Situáciu s vami sledujeme opäť online.

06:41 Starosta juhoukrajinského mesta Cherson Ihor Kolychajev uviedol, že príslušníci ruských inváznych vojsk dobyli v noci nadnes miestnu železničnú stanicu a prístav. Podľa jeho slov sa ruská okupácia mesta už začala, informovala v stredu stanica BBC. Viac čítajte TU.



06:23 Spojené kráľovstvo uvalilo prvú vlnu sankcií proti Bielorusku za jeho rolu v ruskej invázii na Ukrajinu. Sankcie sa zameriavajú na štyroch vojenských predstaviteľov a dva vojenské podniky. Britská ministerka zahraničia Liz Truss uviedla, že Bielorusko pocíti ekonomické následky jeho podpory ruského prezidenta Vladimira Putina. Bielorusko umožnilo zhromaždiť sa ruským vojakom pri Ukrajine a následne ju odtiaľ napadnúť.

06:10 Poľská katolícka charitatívna organizáciau Caritas Poland v utorok oznámila, že prijme 2000 detí z ukrajinských sirotincov. Prvá skupina pozostávajúca z 300 detí príde do Poľska v stredu, informovala agentúra AFP. "Naši východní susedia hovoria o humanitárnej katastrofe, ktorá sa rýchlo blíži," povedal pre agentúru PAP riaditeľ poľskej charity Marcin Izycki.

06:08 Ukrajinská armáda oznámila, že na druhé najväčšie mesto Charkov v noci zaútočili ruskí výsadkári. V meste podľa nich po výsadku Rusov vypukli ťažké boje, informovala agentúra AFP. Viac čítajte TU.

06:05 Americká spoločnosť Apple v utorok oznámila, že úplne pozastavuje predaj svojich produktov v Rusku v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.

06:03 V akom prípade by sa Spojené štáty americké zapojili do vojenského konfliktu na Ukrajine? Americký prezident Joe Biden to v utorok jasne vyhlásil v prejave o stave Únie. Viac čítajte TU.

06:02 Spojené štáty požiadali Organizáciu Spojených národov so sídlom v New Yorku, aby prepustila jedného svojho zamestnanca, ktorý je podľa Washingtonu agentom ruských tajných služieb. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na americkú misiu pri OSN.

06:00 Spojené štáty uzavrú svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá. Uviedla to stanica CNN a ďalšie americké médiá, podľa ktorých tento krok oznámi americký prezident Joe Biden vo svojom prejave o stave Únie, ktorý prednesie v noci na stredu.

Odvolali sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov oboznámených s celou záležitosťou. Biely dom túto informáciu ešte oficiálne nepotvrdil.