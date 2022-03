Svetová banka chce zrýchlene schváliť úver pre Ukrajinu: K našim susedom pošle milióny eur

Svetová banka (SB) sa snaží o zrýchlené schválenie dodatočného úveru pre Ukrajinu vo výške 350 miliónov USD (313,56 milióna eur). Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou by úver mal byť schválený v priebehu niekoľkých dní.

Pôžička má Ukrajine poskytnúť hotovosť, ktorú potrebuje pri svojej obrane pred ruskou inváziou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Rozšírenie existujúceho úveru poskytne Ukrajine "rozpočtovú podporu", uviedli zdroje. SB podľa nich nestanoví žiadne obmedzenia, týkajúce sa účelu použitia finančných prostriedkov.

Podľa jedného zo zdrojov by sa o úvere malo rozhodovať už koncom tohto týždňa, ďalší uviedol, že všetko by mohlo byť pripravené na budúci týždeň. Peniaze by mali byť uvoľnené v priebehu niekoľkých dní od schválenia úveru.

Podľa zdrojov plán má veľkú podporu v 25-člennej výkonnej rade SB, a to aj napriek námietkam ruského výkonného riaditeľa. Spojené štáty a západní spojenci kontrolujú výraznú väčšinu hlasovacích práv v SB. V prípade schválenia úveru stúpne celkový objem pôžičiek, ktoré SB poskytla Ukrajine len v priebehu uplynulého roka, na 1,5 miliardy USD.