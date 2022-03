Putinova utajená dcéra má zo života peklo: Desivé odkazy o nacizme a diablovi

Luiza Rozova, 18-ročná študentka z rodného mesta Vladimira Putina – Petrohradu, má byť tajnou dcérou ruského prezidenta. Po ruskej invázii na Ukrajinu čelí na internete vlne zúrivosti.

Ako píšu noviny Daily Mirror, mnohí ju kritizujú za to, že si užíva drahý životný štýl, zatiaľ čo Putinove činy spôsobujú stovky úmrtí a nevýslovné utrpenie pre milióny ľudí. Luiza je dcérou 45-ročnej Svetlany Krivonogikh, upratovačky, z ktorej sa stala multimilionárka a spolumajiteľka veľkej ruskej banky. Svetlana vlastní luxusné sídlo v Monaku v hodnote 3,1 milióna libier (3,7 milióna eur) a tvrdenia, že jej dcéru splodil Putin, nekomentovala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Podobá sa na mladého Vladimira,“ povedala však ruskému časopisu GQ. Putin Luizu nikdy verejne neuznal ako svoju dcéru. Luiza, ktorá má na Instagrame 86-tisíc odberateľov, prestala pred piatimi mesiacmi zverejňovať príspevky, čo vyvolalo podozrenie, že jej Putin zapchal ústa. Jej účet však zostáva viditeľný. Sekcia komentárov je zaplavená nenávistnými odkazmi. „Si dcérou vraha, vojnového zločinca, psychopata a narkomana,“ napísal niekto.

Ale zatiaľ, čo jej mnohí nadávali, niektorí komentátori ju tiež bránili. „Nesúďte ju...nie je to jej chyba,“ povedal jeden. Ďalší napísal: „No tak, ľudia, je to len človek. Nie je vinná.“ Iný komentár však vrátil úder: „Áno, je vinná z pasívnej spoluúčasti. Je to rovnaké ako väčšina Nemcov v období nacizmu.“ „Zavolaj mu. Ak ťa miluje, možno ho presvedčíš, aby nezabíjal,“ napísal jeden optimisticky.

Lynčovanie však zďaleka nekončilo. „Prestaňte písať, že je nevinná. Je to dcéra toho diabla! Mohla by aspoň ukázať, že nesúhlasí s tým, čo robí jej otec, nejako ho ovplyvniť,“ znel jeden z komentárov. „Ostáva ticho, pretože vie, že ak povie o ockovi jedno zlé slovo, odstrihne sa od veľkých peňazí, bytov a drahých vecí,“ dodal ďalší. Vraj sú pre ňu kabelky a vily dôležitejšie ako ľudský život.

Putin má s bývalou manželkou Lyudmilou, bývalou prvou dámou Kremľa, dve dcéry. 36-ročná genetička Maria Vorontsova a 35-ročná matematička Katerina Tikhonova sa k vojne nevyjadrili.