Najvýznamnejšia vojenská pomoc, akú Európa poskytla Ukrajine: Dostanú poľské stíhačky

Ukrajinskí piloti sú v Poľsku, aby vyzdvihli stíhačky MiG-29, ktoré sa Poľsko rozhodlo darovať svojmu susedovi. Je to zatiaľ najvýznamnejšia vojenská pomoc, akú Európa Ukrajine poskytla.

Európska únia v nedeľu vyhlásila, že zaplatí zbrane pre Ukrajinu, ktorá sa stala obeťou agresie. Je to vôbec prvýkrát, čo EÚ financuje dodávky zbraní pre napadnutú krajinu mimo svojho územia.

Ukrajinská strana vzápätí informovala, že v hre je dodanie 70 lietadiel starších sovietskych typov, na ktorých v súčasnosti lietajú ukrajinskí piloti a sú na ne zvyknutí. Môžu ich teda okamžite použiť bez toho, aby sa museli preškoľovať. Do úvahy prichádzali stíhačky MiG-29, ktoré majú vo výzbroji Poľsko, Bulharsko a Slovensko, či bombardovacie stroje Su-28 z Bulharska.

Slovensko chce stíhačky MiG-29 vyradiť a ruských technikov, ktorí ich udržiavajú v prevádzke, poslať zo Sliača domov. Naše ministerstvo obrany však poprelo, že by MiG-y po vyradení darovalo Ukrajine.

Ukrajinský piloti medzitým prišli do Poľska. Tamojšie letectvo používa okrem stíhačiek F-16 aj niekoľko desiatok MiG-ov. Tie sú v lepšom stave ako tie naše, Poliaci si ich údržbu zabezpečujú sami. Ukrajina by mala prevziať spolu 28 poľských stíhačiek, ktoré môže ihneď nasadiť do boja.