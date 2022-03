Ukrajinský lekár chce pomáhať svojej domovine, má to háčik: Naspäť na Slovensko by ma nepustili

Jeden z ukrajinských lekárov, ktorý pôsobí na hornej Nitre, chce pomáhať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na Ukrajine. Do vlasti však zatiaľ neodcestoval, naspäť na Slovensko by ho totiž už nepustili.

Ukrajinský lekár pôsobí na Slovensku približne rok a pol, má tu i manželku. "Atestáciu som si išiel robiť rovno na Slovensko, nemám tak špecializáciu na Ukrajine. Na hraniciach to teraz funguje tak, že keď ideš na Ukrajinu, nemáš šancu vrátiť sa, lebo mužom od 18 do 60 rokov to zakázali," povedal pre TASR.

Lekár má informácie, že sa situáciu ohľadom pomoci doktorov snažia riešiť. Ak sa to podarí, je pripravený ísť pomáhať. "Skúšal som už volať aj na Červený kríž, hovorili, že tiež nemajú informácie. Potrebujem nejaký doklad, s ktorým by ma potom pustili naspäť, že tam idem robiť lekára. Mám tu manželku, chcel by som mať istotu, že sa sem vrátim," priblížil.

Lekár komunikuje so známymi na Ukrajine, volal s jedným v Ľvove a tam podľa neho situáciu ešte zvládajú. "Našťastie, moji rodičia sú na Zakarpatí, teraz je tam viac-menej pokoj, ale konflikt sa ma dotýka ako Ukrajinca," dodal lekár.