Dostali sa až za hranice: Úsmev ako dar doručil na Ukrajinu kamión s humanitárnou pomocou, dôležité upozornenie

Mimovládna organizácia Úsmev ako dar doručila priamo na Ukrajinu kamión so 14,5 tonami humanitárnej pomoci pre obyvateľov.

S pomocou plánuje pokračovať, zároveň vyhlásila verejnú zbierku. "Úsmev ako dar pomáha ukrajinským rodinám, ktoré museli utiecť pred konfliktom v separatických oblastiach, od roku 2015. Vďaka kontaktom, ktoré si organizácia za tie roky na Ukrajine vybudovala, sa im podarilo aj v tejto krízovej situácii dostať s pomocou priamo až do Užhorodu," informovala ďalej v utorok organizácia.

V nadchádzajúcom týždni Úsmev ako dar plánuje dopraviť v spolupráci so súkromnou spoločnosťou na Ukrajinu ďalšie kamióny s humanitárnou pomocou. Organizácia však upozorňuje, že kým sa Slovenskej republike nepodarí vybudovať most humanitárnej pomoci z Košíc do Užhorodu, posielať kamióny je ako boj s veternými mlynmi.

Organizácia zároveň vyhlásila online verejnú zbierku. Za príspevky nakúpi potraviny, vodu, lieky, deky, ochranné pomôcky, hygienické potreby a pomoc ukrajinským rodinám na Slovensku. Financie použije aj priamo na Ukrajine, a to na podporu nákupu a prepravy všetkých potrebných komodít na zmiernenie situácie v Užhorode a okolí, ako i podporu rodín.