Na vojnu reagujú aj českí aktivisti: Aha, aký odkaz vylepili na výklad ruskej banky

Ľudia prechádzajúci v utorok ráno okolo pobočky Sberbank na Panskej ulici v centre Brna už druhý deň videli na výkladoch veľké nápisy Sebranka. Sú spracované v grafickom štýle a charakteristickej farebnosti finančného ústavu, ktorý je momentálne uzavretý.

Zmenené logo v minulosti vytvoril brnenský street-artový umelec Timo. K vylepeniu nápisu Sebranka na výlohy sa na sociálnych sieťach prihlásili protivojnoví aktivisti.

Sberbank CZ síce pôsobí v Česku, jej majetkové zázemie je však v Rusku. Po vpáde ruskej armády na Ukrajinu sa banka dostala do problémov. Klienti začali svoje peniaze vyberať a účty rušiť. Tvorili sa rady, banka potom v piatok popoludní svoje pobočky uzavrela, zastavila internetové bankovníctvo a obmedzila kartové transakcie.

Česká národná banka začala kroky k odňatiu bankovej licencie Sberbank CZ. Pobočky zostávajú uzavreté, rovnako ako tie brnenské, kam napriek tomu aj dnes prichádzali ľudia, ale márne berú za kľučku.

K vylepeniu nápisu Sebranka do nákladov sa prihlásili kolektívy NeBoj, Food Not Bombs a Anarchistická federácia. Sberbank CZ sa podľa nich snažila predstierať, že s ruskou Sberbank nemá nič spoločné. "Veľa ľudí však týmto priehľadným výhovorkám neuverilo," stojí na facebooku Food Not Bombs Brno.