Separatisti obkľúčili Mariupol! Upozorňujú obyvateľov: Na splnenie smutnej výzvy majú jeden deň

Separatisti z Doneckej ľudovej republiky (DNR) vyzvali obyvateľov obkľúčeného Mariupolu, aby mesto do 2. marca opustili dvoma špeciálnymi koridormi.

Oznámila to dnes ruská agentúra Interfax s odvolaním sa na hovorcu ministerstva obrany samozvanej DNR Eduarda Basurina. Obkľúčenie strategického ukrajinského mesta s asi 430-tisíc obyvateľmi ruskými silami a proruskými separatistami ohlásil o deň skôr hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, dodal Interfax. Konašenkov tiež vyzval na odchod civilné obyvateľstvo Kyjeva.

"Zaručujeme bezpečnosť na úsekoch cestnej trasy E58, a to ako v smere do Záporožskej oblasti Ukrajiny, tak aj do Ruska," povedal Basurin. Ruské vojská od začiatku invázie neohlásili dobytie žiadneho veľkého ukrajinského mesta.