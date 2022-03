Koniec invázie je naďalej v nedohľadne: Pomôže šéf FC Chelsea ukončiť vojnu? Jasné slová experta o mierových rokovaniach

Po štyroch dňoch od začiatku invázie sa na hraniciach medzi Ukrajinou a Bieloruskom na nábreží rieky Pripjať konali prvé rokovania o mieri.

Skončili sa bez výsledku a obe strany sa rozišli s tým, že možno budú pokračovať v budúcnosti. Rusko sa však príliš netvári, že by chcelo ísť mierovou cestou. Krátko po skončení rokovaní s masívnou silou opäť zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Prvé správy hovorili o niekoľkých obetiach aj zranených, či o tom, že Rusi zasiahli veliteľstvo vojenskej spravodajskej služby.

Pondelňajšie rokovania trvali šesť hodín, no neviedli k žiadnemu jednoznačnému výsledku. Podľa Michaila Podoljaka, poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, si rokovacie tímy „určili niekoľko prioritných tém, ku ktorým boli navrhnuté niektoré riešenia“. Vyjednávači sa následne vrátili do Kyjeva a do Moskvy, aby tam tlmočili výsledky. Na rokovaniach sa totiž nezúčastnili prezidenti Zelenskyj ani Putin.

Ten v pondelok hodinu a pol telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý naňho naliehal, aby zastavil agresiu na Ukrajine. Po telefonáte oznámil novinárom, že Putin najprv trvá na priznaní Krymu Rusku, neutralite Ukrajiny a na jej demilitarizácii a denacifikácii.Zvlásť posledná požiadavka, ktorú Putin v posledných dňoch neustále opakuje, je podľa medzinárodného spoločenstva úplne nemiestna. Samotný Zelenskyj na ruské obviňovanie Ukrajiny či jej predstaviteľov z akejsi náklannosti k nacizmu reagoval s tým, že on sám je Žid a jazyk Kremľa je úplne za čiarou.

Otázne zostáva, či sa budú konať aj ďalšie rokovania. Ukrajinský líder ešte v nedeľu spomenul, že možným miestom uzavretia mierovej dohody je aj Bratislava. „Toto ešte stále môže byť, na ukrajinsko-bieloruských hraniciach prebieha teraz nižšia úroveň rokovaní,“ povedal v pondelok premiér Eduard Heger s tým, že podmienkou musí byť zastavenie paľby z Ruska. To sa zatiaľ ani náhodou nestalo.