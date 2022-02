Prečo sa Rusku na Ukrajine nedarí podľa predstáv? V tomto urobili najväčšie chyby

Základným dôvodom doterajších neúspechov Ruska na Ukrajine sú jeho zlé spravodajské informácie a chybné vyhodnotenie nálad Ukrajincov, domnieva sa vojenský analytik Dušan Rovenský.

Vedenie Ruska pravdepodobne predpokladalo, že minimálne na východe Ukrajiny budú ruských vojakov vítať ako osloboditeľov, povedal ČTK. Poukázal tiež na nepripravenosť na dlhodobejšej operácie, na nedostatok pohonných hmôt a munície, na nízky počet vojakov nasadených vojakov alebo na starú vojenskú techniku.

Rovenský povedal, že Rusko do útoku na Ukrajinu nasadilo podobný počet vojakov ako Spojené štáty pri invázii do Iraku. Ukrajina je ale o polovicu väčšia krajina s dvojnásobným počtom obyvateľov. Navyše iracká armáda po rokoch sankcií a súčasná ukrajinská sú neporovnateľné. Poukázal na to, že po anexii Krymu Ukrajina vybudovala tretiu najpočetnejšiu armádu v Európe.

Rusko podľa Rovenského najskôr počítalo s rýchlym postupom a na začiatku operácie chcelo využiť podobný scenár ako pri obsadení Československa v auguste 1968. Po výsadku na pražskom letisku vtedy nasledovalo rýchle obsadenie kľúčových vládnych objektov. Pri Kyjeve sa ale Rusom kľúčové letisko ovládnuť nepodarilo a transportné lietadlá, ktoré už boli na ceste, museli byť odklonené do Bieloruska.

Rovenský sa tiež domnieva, že Rusi neboli pripravení na dlhodobejšie operácie, čo sa prejavuje nedostatkom pohonných hmôt a munície. Ruské vojská tak budú najskôr musieť dopraviť zásoby z Ruska, čo ale nejaký čas potrvá. Ako ďalšou príčinou ruských problémov môže podľa názoru Rovenského byť všeobecná chyba veľkých krajín, ktoré preceňujú vlastné schopnosti a podceňujú protivníka.

Poukázal aj na to, že ruská armáda je prezentovaná ako silná, ale na rozdiel od ukrajinskej nemá väčšina vojakov bojové skúsenosti. Ukrajina totiž na línii bojov so separatistami na východe krajiny pravidelne svoje jednotky striedala, jej vojaci tak získali bojové skúsenosti a zažili, "aké to je, keď po nich niekto strieľa". V ruskej armáde majú podľa Rovenského tieto skúsenosti špeciálne sily, nie bežné jednotky.

Spomenul aj zastaranú techniku, ktorú Rusko do bojov nasadzuje. Iba na niekoľkých fotografiách podľa neho boli vidieť moderné zbrane, inak väčšinou boli použité napríklad staré tanky T-72, aj keď niektoré z nich modernizované. V tejto súvislosti podľa neho zohráva úlohu aj opotrebenie techniky, ktorá musí na Ukrajine prekonať značné vzdialenosti, a je tak náchylnejšia na poruchy. Z fotografií je podľa neho vidieť, že Rusi nechávajú nepoškodenú techniku ​​stáť pozdĺž ciest, na vine je pravdepodobne nedostatok paliva alebo porucha. Opustených strojov sa môžu následne zmocniť Ukrajinci, dodal.