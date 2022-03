V Kyjeve operuje 400-členné komando Putinových hrdlorezov: Na Zelenského poľujú brutálni žoldnieri!

Majú zavraždiť Volodymyra Zelenského a jeho ministrov! Na vrcholných predstaviteľov Ukrajiny poslali z Kremľa obávané komando, zložené zo 400 ruských žoldnierov. Ide o súkromnú milíciu, známu ako Vagnerova skupina.

Riadi ju Jevgenij Prigožin, oligarcha, známy ako Putinov kuchár. Funguje ako štát v štáte. Žoldnieri prileteli už pred 5 týždňami z Afriky a odvtedy si pripravovali operáciu na zosadenie Zelenského vlády. Hlava Kremľa im za to sľúbila kráľovskú finančnú odmenu. V Kyjeve preto zaviedli zákaz vychádzania na 36 hodín a prepátrali mesto.

V oblasti Kyjeva pôsobí podľa všetkého viac ako 400 ruských žoldnierov, ktorí majú na príkaz Kremľa zavraždiť prezidenta Volodymyra Zelenského. Okrem hlavy Ukrajiny majú na zozname cieľov ešte 23 ľudí vrátane premiéra a ministrov vlády. Terč na hlave má nakreslený aj kyjevský starosta Vitalij Kličko s bratom Vladimirom, ktorí sa zapojili do tvrdých bojov proti okupantom.

Keď v Kyjeve zistili, že sa im po meste pohybuje táto nebezpečná skupina, vyhlásili 36-hodinový zákaz vychádzania, aby mohli mesto prehľadať vojaci a zistiť, či sa v ňom nenachádzajú ruskí sabotéri. Žoldnieri sa chvália tým, že vedia, kde sa prezident so svojou suitou spolupracovníkov v Kyjeve nachádza, a sledujú ich prostredníctvom signálu a pripravujú plán na rýchlu likvidáciu cieľov. Vagnerovci vyhlásili, že keď Putin oznámil krátku pauzu v ofenzíve, aby ukázal, že so Zelenským vyjednáva, uistil ich, že k žiadnej dohode nedôjde a že ide len o „dymovú clonu“, a po zastieracom manévri zrealizujú tvrdý útok na ukrajinské elity po tom, ako dostanú signál z Kremľa.

Brániaca sa armáda hrozbu vníma vážne. Napokon Zelenskyj sám pri prejave k národu vyhlásil, že ho ruské špeciálne jednotky v hlavnom meste hľadajú ako „cieľ č. 1“. No ako pravý vodca v ťažkých časoch odmietol ponuku USA na evakuáciu, keď povedal: „Potrebujem muníciu, nie odvoz.“ Zoskupenie hrdlorezov však malo byť podľa The Times o invázii na Ukrajinu informované už v decembri a malo čas naplánovať útok, ústupové trasy, preštudovať infraštrukúru a následne sledovať a vytypovať možné úkryty, kde sa môžu ukrývať hlavní predstavitelia Ukrajiny. Zdroj blízky žoldnierom uviedol, že do konca týždňa očakávajú úspešné splnenie misie.

Je to súkromná vojenská firma

Sú napojení na Putinove krvavé akcie po celom svete. Vykonávali tajné operácie v Afrike a na Blízkom východe a boli zodpovední za podnecovanie nepokojov na východnej Ukrajine v roku 2014. „Sú veľmi efektívni, pretože je ťažké ich dopadnúť. Môžu sa zjaviť v tme, urobiť veľmi násilné veci a potom zase zmiznúť. Nie sú priamo spojení s ruskou vládou, a preto ich možno vierohodne poprieť,“ prezradil britský generál Richard Barrons.