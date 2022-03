Rusi horúčkovito vyberajú úspory: Finančný kolaps Putinovho Ruska?!

Obrovské rady pred bankomatmi a obmedzená možnosť vyberať zahraničnú menu.

To sú len prvé dosahy Putinovho vojenského ťaženia na Ukrajine a zahraničných sankcií uvalených na ruskú ekonomiku, ktoré pociťujú už aj bežní Rusi. Podľa analytikov je to však len začiatok. Aké dôsledky ešte Rusko pocíti a môže to zamávať s Putinovým odhodlaním pokračovať v invázii?

Európska únia s USA, Kanadou a ďalšími krajinami sa dohodla cez víkend na odstrihnutí vybraných ruských bánk od medzinárodného medzibankového platobného systému SWIFT. Ruský rubeľ v pondelok oslabil o tretinu a klesol už na hodnotu 120 rubľov za dolár. Na mnohých miestach sa však obchodoval aj za dvojnásobok, čo je bezprecedentná hodnota.

Mnohí Rusi sa nevedia dostať k svo­jim peniazom, minimálne v zahraničnej mene. „Stál som v rade hodinu, ale zahraničné meny už nikde nie sú, len ruble,“ citujú agentúry 28-ročného Vladimira z Moskvy. Rusi sa obávajú, že prestanú fungovať ich platobné karty a že banky môžu obmedziť výbery hotovosti.

Dosahy na ruskú ekonomiku a na situáciu bežných Rusov sú obrovské aj podľa analytika Karla Hirmana. „Finančno-ekonomická izolácia Ruska sa určite radikálne odrazí na väčšine Rusov. Už aj ruská Nezavisimaja Gazeta píše o tom, že to bude dôležitý faktor na masové zmeny nálad spoločnosti, a tým aj zmenu politických ratingov. Vplyv na Rusov bude drvivý, a nielen bude, ale už aj je,“ hovorí Hirman.

Radoví Rusi sa v tejto situácii správajú pragmaticky a tí, čo to ešte neurobili, si expresne vyberajú svoje úspory z bánk. „Určite si vybrali dolárové úspory, určite previedli maximálnu možnú sumu rubľov na doláre. Robia to, odkedy sa začali šíriť informácie o hroziacom útoku,“ dodáva analytik.

Krach?

Toto všetko však môže byť len začiatok, ruskej ekonomike hrozí rekordná inflácia a samotné Rusko by časom mohol postihnúť krach. Hirman popri vypnutí ruských bánk zo systému SWIFT považuje za významné aj ďalšie ekonomické páky, ktoré medzinárodné spoločenstvo už začína využívať.

„Nemenej dôležité ako SWIFT, a možno dôležitejšie, je rozhodnutie EÚ o zablokovaní aktív ruskej centrálnej banky. To sú presne tie rezervy, ktoré má Putin k dispozícii a môže nimi financovať ďalej aj útok na Ukrajinu a aj vnútorné fungovanie Ruska,“ vysvetľuje Hirman.

Bývalý ruský premiér Michail Kasjanov uviedol, že .práve odstavenie rezerv je to najdôležitejšie zo strany Západu. „Rubeľ už nie je čím podporiť. Zapnú tlačiarenský lis. Hyperinflácia a katastrofa pre ekonomiku nie sú ďaleko,“ povedal Kasjanov. Významné je podľa analytika Hirmana aj to, že k blokácii platieb vo vzťahu k Rusku sa už pripojili aj dve kľúčové čínske banky. „Doteraz sa hovorilo, že Rusko môže ďalej fungovať cez Číňanov - no tak asi ani to už nebude možné, keďže aj Číňania si zrejme oveľa viac cenia obchodné vzťahy s USA a EÚ a boja sa, že by sa dostali pod dopad sankcií,“ dodáva.



Dôsledky na ekonomiku