Obyvatelia Užhorodu pomáhajú zo všetkých síl: Muži rukujú, ženy a deti tkajú vojenské siete, dojemný odkaz Slovákom

Pár kilometrov od našich východných hraníc boje neprebiehajú, no vojnu cítiť na každom kroku. Muži rukujú do armády, ženy a deti tkajú vojenské maskovacie siete.

Cez Užhorod sa len od začiatku ozbrojeného konfliktu premlelo už 40-tisíc zúfalých Ukrajincov z ohrozených oblastí, utekajúcich pred ostrou paľbou. Desiatky dobrovoľníkov pre nich vyvárajú teplé jedlá, pripravujú nocľah či prechod cez hranice. Zakarpatská metropola Užhorod stojí mimo centra vojenského konfliktu, no miestni sú na nohách.

„U nás je, vďakabohu, ticho. Ale muži od 18 do 60 rokov sa dobrovoľne hlásia na vojenskú službu alebo na územnú obranu. Aj tí, ktorí prišli z ohrozených regiónov. Rodiny pošlú do zahraničia alebo usídlia, a oni sami idú do armády,“ vraví Natáliya Shtefutsa, dobrovoľníčka a poslankyňa Zakarpatskej oblastnej rady. Ženy, dokonca i deti vojakom pomáhajú, ako vedia, neúnavne tkajú maskovacie siete.

Ľudia stoja v radoch, aby darovali krv pre záchranu životov zranených bojovníkov. Ďalší vyvárajú teplé jedlá pre utečencov z miest bojov. „Máme rozšírenú poľnú kuchyňu. Do dnešného dňa sme prijali a presídlili asi 40-tisíc utečencov. Niektorí sú na hraniciach a odchádzajú do Európskej únie, iní sa usádzajú v našom regióne,“ vysvetľuje Natáliya. Dodáva, že prijímajú utečencov z regiónov a miest, kde bombardujú.

Čo potrebujú najviac

V regióne pôsobia nepretržite viaceré humanitárne centrály, ktoré núdznym zabezpečujú základné životné potreby. Boje však neustávajú a neustále prichádzajú ďalšie tisíce ľudí ohrozených bombardovaním. „Momentálne v Užhorode najviac potrebujeme matrace, vankúše, lieky, hygienické potreby. A hlavne potraviny, z ktorých sa dá variť. To je najdôležitejšie!“ hovorí Natáliya a Slovákom posiela dojemný odkaz:„Priatelia v susedstve, nebuďte ticho! Pomôžte nám! Agresor napadol našu zem, naše územie, štát a vedie vojnu, zabíja civilistov, bombarduje škôlky, školy, nemocnice, strategické objekty a našu infraštruktúru. Nikoho sme nenapadli, nikoho sme nezabili, s nikým sme nešli do vojny. To, čo teraz agresor robí, je zločin proti ľudskosti. A táto vojna je v srdci Európy. Veríme našej armáde, veríme v našich slobodných a silných ľudí. Vyhráme, lebo pravda je na našej strane!“