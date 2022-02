Krvavá invázia Ruska na Ukrajine ich nenechala chladnými: Prekvapenie zo strany britskej kráľovskej rodiny

Prelomili mlčanie! Vôbec po prvýkrát v súčasnosti sa členovia britskej kráľovskej rodiny vyjadrili ku krvavej invázii Ruska na Ukrajine.

Otvorenú podporu našim východným susedom vyjadrili nielen druhý následník trónu, princ William (39) s manželkou Kate (40), ale aj jeho brat princ Harry (37) s Meghan (40). Vojnu však odcudzuje aj predstaviteľka ruskej cárskej rodiny Romanovovcov!

Prekvapenie zo strany britskej kráľovskej rodiny! Jej členovia sa zvyčajne zdržiavajú od komentovania aktuálneho politického diania, no brutálny útok ruského prezidenta Putina na Ukrajinu ich nenechal chladnými. Princ William sa preto s manželkou Kate obrátili na sociálnu sieť Twitter, kde krajine prezidenta Zelenského vyjadrili jasnú podporu. „V októbri 2020 sme mali tú česť stretnúť sa s prezidentom Zelenskym a s prvou dámou a vnímali sme ich nádej a optimizmus v pohľade na budúcnosť Ukrajiny. Dnes stojíme pri prezidentovi a všetkých Ukrajincoch, ktorí statočne bojujú o túto budúcnosť,“ odkázali v spoločnom vyjadrení. William sa tak výnimočne zhodol so svojím bratom princom Harrym a Meghan. „Chceli by sme oceniť ľudí na Ukrajine, ktorí naliehavo potrebujú našu nepretržitú podporu ako podporu globálnej komunity,“ uviedol v príhovore Harry.

Mlčanie prekvapivo prelomila aj predstaviteľka Ruskej imperátorskej dynastie, veľkokňažná Maria Vladimirovna Romanovová, ktorá opovrhuje bratovražednou vojnou: „Ruský imperátorský dom si neosobuje právo robiť vyhlásenia politického charakteru. Vždy ale budeme trvať na tom, že Rusko a Ukrajina a ich národy nemôžu byť vrahmi. Je to, akoby sa medzi sebou vraždili členovia jednej rodiny. Ja, môj syn a následník Georgij, ako aj jeho manželka Victoria, sa modlíme za skoré obnovenie mieru.“