ONLINE Ruská armáda sa na Ukrajine snaží obsadiť druhé najväčšie mesto Charkov: Vojakom sa doň podarilo preniknúť

Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách spustil rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viaceré miesta na ukrajinskom území a v piatok v skorých ranných hodinách začal zaútočili na Kyjev. Všetky dôležité informácie pre vás prinášame ONLINE.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

9:21 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval cudzincov, aby prišli na Ukrajinu vytvoriť legionársku jednotku, ktorá by sa potom zapojila do boja proti ruskej agresii. Vo vyhlásení zverejnenom v Kyjeve po troch dňoch tvrdých bojov ukrajinských síl s ruskou armádou, vyzval Zelenskyj ľudí z celého sveta, aby prišli a pomohli brániť ukrajinskú zvrchovanosť proti ruskej invázii.

9:19 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zriadi pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny špeciálny informačný web. Najdôležitejšie informácie budú na portály ua.gov.sk. Odbor komunikácie MIRRI SR o tom informoval v tlačovej správe.

„Pre ľudí z Ukrajiny, ktorí ušli pred ruskou agresiou, spúšťame od dnešného dňa stránku v ukrajinskom jazyku, kde nájdu všetky potrebné informácie, ako postupovať po prekročení slovenských hraníc a kde hľadať pomoc. Ukrajinci tak nebudú musieť hľadať informácie na rôznych stránkach, všetko nájdu na tomto jednom mieste,“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Portál ua.gov.sk bude obsahovať potrebné informácie pre občanov Ukrajiny, ktoré im pomôžu zorientovať sa po príchode na Slovensko. Portál zahŕňa odpovede na najčastejšie kladené otázky, dôležité kontakty, informácie pre žiadateľov o azyl a informácie o hraničných priechodoch. Portál vytvorila štátna spoločnosť Slovensko IT, ktorá patrí pod MIRRI SR, v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR.

9:14 Na pomník červenoarmejca na Moravskom námestí v Brne niekto namaľoval srdce v národných farbách Ukrajiny, teda modrej a žltej. Mestská časť Brno-stred ho nebude odstraňovať. Hovorkyňa radnice Kateřina Dobešová povedala, že na to aktuálne nie je dôvod. Rovnaký symbol sa na pomníku objavil už v roku 2015. "Nejedná sa o hanlivý nápis, ktorý by niekoho urážal. Nevidíme momentálne dôvod, prečo takéto vyjadrenie solidarity s Ukrajinou rýchlo odstraňovať," uviedla hovorkyňa.

9:10 Ukrajinské sily zneškodnili strelu s plochou dráhou letu, ktorá bola vypálená ruským strategickým bombardérom z Bieloruska, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na veliteľa ukrajinskej armády. Ruskí vojaci zablokovali mestá Cherson a Berďansk v južnej časti Ukrajiny, oznámilo podľa agentúry RIA Novosti ruské ministerstvo obrany.

"Vzdušné sily ozbrojených síl Ukrajiny pred pár minútami zostrelili riadenú strelu, vypálenú na ukrajinskú metropolu z bieloruského územia lietadlom Tu-22," uviedol na facebooku veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Použitie tejto zbrane označil za ďalší vojnový zločin Ruska a Bieloruska.

9:09 Obyvatelia z Ukrajiny môžu využívať služby prímestskej autobusovej dopravy v Košickom kraji bezplatne. Košický samosprávny kraj (KSK) zabezpečí bezplatnú prepravu všetkým ukrajinským občanom, ktorí smerujú na územie Slovenska. "Bezplatná preprava sa týka oboch zmluvných autobusových dopravcov Košického samosprávneho kraja - ARRIVA Michalovce a eurobus. Ukrajinským občanom bude poskytnutá bezplatná doprava po preukázaní sa občianskym preukazom alebo pasom," informoval Úrad KSK.

Opatrenie je v súvislosti s mimoriadnou situáciou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine. Spoločnosť ARRIVA Michalovce prevádzkuje kyvadlovú autobusovú dopravu z hraničného priechodu Vyšné Nemecké na železničnú stanicu do Michaloviec. "Autobusy premávajú podľa záujmu v dvojhodinových intervaloch a nadväzujú na vlakové spojenia z Michaloviec do Košíc. V prípade záujmu bude kyvadlová doprava rozšírená o ďalšie hraničné priechody s Ukrajinou," uviedol KSK na svojej webstránke.

8:59 Ruská delegácia v nedeľu prišla do Bieloruska, kde by mala rokovať so zástupcami ukrajinskej strany, oznámila agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu ruského prezidenta Dmitrija Peskova. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale vzápätí uviedol, že nehodlá so zástupcami Moskvy vyjednávať v Bielorusku, ktoré má podiel na ruskej agresii proti jeho krajine, napísala agentúra Reuters.

Zelenskyj dodal, že zostáva otvorený možnosti rozhovorov na inom mieste, ktoré sa nezapojilo do agresie proti Ukrajine. Ak by sa tieto rokovania uskutočnili, boli by prvé od 24. februára, kedy Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, dodal Reuters.

Poradca ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak vyhlásil, že pozícia prezidenta Zelenského zostáva rovnaká – akceptuje len skutočné rozhovory, žiadne ultimáta. Ruská delegácia sa do Bieloruska vydala s vedomím, že jej cesta je zbytočná, dodal Podoljak.

8:36 Festival Pohoda organizuje v nedeľu od 15.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave Koncert pre Ukrajinu. Organizátori chcú podujatím vyjadriť solidaritu s ľuďmi na Ukrajine. "Slobodné umenie sa najlepšie rozvíja v slobodných krajinách a vieme, že o to isté sa snažia aj naši priatelia na Ukrajine," uviedol riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

"Každoročne na Pohode vystupujú skvelí ukrajinskí umelci a umelkyne, prichádzajú k nám zástupcovia ich médií, mnohí návštevníci a máme tiež skvelé vzťahy s promotérmi. Chceme im aj takto všetkým odkázať, že v týchto ťažkých chvíľach sme s nimi," vyhlásil Kaščák.

Poznamenal, že ak by sa podobný útok týkal Slovenska, jedným z prvých cieľov by bolo trenčianske letisko. "Slúži aj na mnohé civilné aktivity, vrátane nášho festivalu," dodal. Na koncerte vystúpi aj ukrajinská DJ-ka Miklei, ktorá žije na Slovensku. Ďalšie mená zverejňujú organizátori na webstránke festivalu Pohoda a facebookovom evente Koncertu pre Ukrajinu.

8:30 Podľa ruských tlačových agentúr Kremeľ oznámil, že je Rusko pripravené na rokovanie s Ukrajinou v Bielorusku. Informovala o tom agentúra AFP na Twitteri.

#BREAKING Kremlin says ready for talks with Ukraine in Belarus: Russian news agencies pic.twitter.com/Tju2OXghU8 — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2022

8:14 Moskva tvrdí, že jej vojaci "úplne" obkľúčili juhoukrajinské mesto Cherson, ako aj mesto Berďansk na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP a odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie hovorcu ruského ministerstva obrany.

8:13 V nasledujúcich dňoch dôjde na Ukrajine podľa Ozbrojených síl (OS) SR k zintenzívneniu bojov, a tým aj k rozsiahlejším stratám medzi civilným obyvateľstvom. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič s tým, že ruské ministerstvo obrany oznámilo v sobotu (26. 2.) rozšírenie vlastných operácii na území Ukrajiny "všetkými smermi".

V sobotu sa podľa slov Zemanoviča naďalej podarilo zadržiavať ruské vojská pri ukrajinských mestách Černigov, Sumy a Charkov. "Protivník tu nedosiahol takmer žiadne územné zisky a naopak utrpel väčšie straty," priblížil. Viac tu.

8:03 Západne od centra ukrajinského hlavného mesta Kyjev sa v nedeľu ráno ozval výbuch a po zhruba 20 minútach nasledovali ďalšie dve explózie. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej sa krátko pred explóziami rozozneli sirény varujúce pred náletom. Po tretej noci ruských útokov, ktoré prinútili tisíce obyvateľov vyhľadať útočisko v podzemných bunkroch, zostáva kontrola Kyjeva v rukách ukrajinskej armády.

"Situácia v Kyjeve je pokojná, hlavné mesto je úplne pod kontrolou ukrajinskej armády a obrany. V noci došlo k niekoľkým stretom so skupinami sabotérov," napísal na oficiálnom účte na telegrame Mykola Povoroznyk, prvý námestník mestskej správy Kyjeva.

8:02 Generálny riaditeľ poľskej tlačovej agentúry PAP Wojciech Surmacz vyzval na vylúčenie ruskej tlačovej agentúry TASS z Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) a apeloval zintenzívniť boj proti dezinformáciám. "Vyzývam správnu radu (EANA), aby začala postupy na okamžité vylúčenie agentúry TASS z Európskej aliancie tlačových agentúr," napísal Surmacz v liste adresovanom predstavenstvu aliancie.

Ruská agentúra podľa neho "bezprecedentným spôsobom a v doteraz nevídanom rozsahu šírila nepravdivé informácie na tému ruskej agresie proti Ukrajine". "Nedovoľme podsúvanie a legitimizáciu dezinformácií o zločinnom útoku Ruska na Ukrajinu," pokračoval Surmacz v liste.

"Solidarita s našimi priateľmi z (ukrajinskej tlačovej) agentúry Ukrinform a s celým ukrajinským národom je dnes našou povinnosťou. Nech žije slobodná a nezávislá Ukrajina," zdôraznil Surmacz podľa sobotňajšej správy agentúry PAP.

7:47 Sirény varujúce pred možným náletom sa v nedeľu okolo 06.00 h rozozvučali aj v meste Rivne na západe Ukrajiny a v Luck na severozápade krajiny. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.

7:25 Ruským vojakom sa podarilo preniknúť do ukrajinského mesta Charkov. Na internete o tom informoval poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko, ktorého citovala agentúra Reuters. Podľa ukrajinskej agentúry Unian sa v meste odohrávajú pouličné boje.

Podľa Heraščenka bola technika ruskej armády videná v uliciach Charkova na severovýchode Ukrajiny. Video, ktoré poradca zverejnil, ukazuje niekoľko ľahkých vojenských vozidiel nasledovaných nákladnými automobilmi, ktoré sa pohybujú po jednej z ulíc.

7:14 Pouličné protesty proti vojne na Ukrajine sa v Moskve, Petrohrade a ďalších ruských mestách obnovili aj v sobotu, pričom ľudia vyšli do ulíc i napriek masovému zatýkaniu vo štvrtok a piatok.Podľa OVD-Info, skupiny pre ľudské práva, ktorá sleduje politické zatýkanie, bolo v sobotu v 34 ruských mestách na protivojnových protestoch zadržaných najmenej 460 ľudí vrátane viac ako 200 v Moskve.

Medzi zadržanými v meste Belgorod na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou boli aj dvaja novinári rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL). Po niekoľkých hodinách ich polícia prepustila na slobodu. Ako v noci na nedeľu informovala agentúra AP, v Rusku sa množia rôzne druhy protestov proti vojne.

Otvorené listy odsudzujúce ruskú inváziu na Ukrajinu podpísalo len v sobotu už viac ako 6000 zdravotníckych pracovníkov; iný dokument s podobným obsahom za sobotu podporilo viac ako 3400 architektov, inžinierov a urbanistov, zatiaľ čo výzvu za mier na Ukrajine podpísalo v sobotu vyše 500 učiteľov. Viac tu.

7:12 Telefonická linka určená pre rodiny ruských vojakov, ktorú zriadili ukrajinské úrady, je doslova zaplavená hovormi. Informovala o tom v noci na nedeľu spravodajská stanica BBC, ktorá sa odvolala na v angličtine písaný web Kyiv Independent. Linka sa volá "Vráť sa živý z Ukrajiny" a v sobotu ju spustilo ukrajinské ministerstvo obrany.

"Na tejto telefónnej linke môžete zistiť, či sú vaši príbuzní stále nažive, či sú zajatí, zranení, a môžete sa dohodnúť, kedy a ako si prevezmete telo svojho zosnulého príbuzného," uviedol nemenovaný predstaviteľ. Ministerstvo obrany uviedlo, že v záujme "zastavenia vrahov z Kremľa" je potrebné, aby sa o stratách v radoch vojakov a dôstojníkov ruskej armády dozvedelo čo najviac ľudí.

Rusko medzičasom prvýkrát priznalo smrť svojho vojaka padlého v bojoch na Ukrajine. Je ním dôstojník ruskej armády Nurmagomed Gadžimagomedov. Sústrasť rodine vyjadril najvyšší predstaviteľ Dagestanu Sergej Melikov, informoval v noci na nedeľu web Nexta.

7:10 Boje, ktoré sa odohrávajú v ukrajinskej metropole Kyjev, si v sobotu večer vyžiadali život šesťročného chlapca a niekoľko zranených ukrajinských civilistov. V nedeľu o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na miestne lekárske zdroje. Chlapec zahynul pri streľbe, ku ktorej došlo na západe Kyjeva. Lekár miestnej nemocnice uviedol, že medzi zranenými sú dvaja tínedžeri a traja dospelí.

Ďalšiu obeť hlásia z mesta Charkov, kde delostrelecká paľba v sobotu večer zasiahla deväťposchodový bytový dom, pričom prišla o život jedna žena. Záchranná služba podľa CNN uviedla, že budova bola značne poškodená. Do bezpečia sa podarilo evakuovať asi 80 ľudí, z ktorých väčšina sa ukrývala v suteréne budovy. Viac tu.

7:08 Ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v sobotu na sociálnej sieti Twitter informoval, že vláda v Kyjeve "vytvára IT armádu", aby "pokračovala v boji na kybernetickom fronte". Ako v noci na nedeľu uviedla spravodajská televízia CNN, Fedorov zverejnil toto oznámenie aj v aplikácii na odosielanie správ Telegram, pričom nabádal hackerov na kybernetické útoky na kľúčové ruské energetické firmy a finančné firmy. Navrhovaný zoznam cieľov zahŕňa plynárenský gigant Gazprom a veľké ruské banky - Sberbank a VTB.

Kybernetické útoky zohrávajú významnú rolu vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Tesne pred touto inváziou zaplavila webové stránky ukrajinskej vlády séria takzvaných distribuovaných útokov na zamedzenie služby (DDoS). Biely dom obvinil z jedného z týchto kôl kyberútokov ruskú vojenskú rozviedku. Moskva však toto obvinenie poprela. V piatok ukrajinskí predstavitelia obvinili bieloruské ministerstvo obrany zo snahy hacknúť súkromné e-mailové účty ukrajinského vojenského personálu. CNN poznamenala, že bieloruské ministerstvo na jej žiadosť o komentár nereagovalo.

7:07 Obrancovia ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori sú možno stále nažive. Ak je to tak, potom sú zrejme vojnovými zajatcami ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie CNN to v sobotu uviedla Štátna pohraničná stráž Ukrajiny (DPSU). "Sme pevne presvedčení, že všetci ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova môžu byť nažive," uvádza sa vo vyhlásení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj DPSU v piatok uviedli, že všetci ukrajinskí vojaci padli v boji o malý ostrov. Viac tu.

7:05 Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v sobotu povedal, že nariadil veľvyslancovi krajiny, aby sa opäť ujal svojej funkcie v Poľsku. Agentúra AFP konštatovala, že Izrael takto "obrátili list" v šesť mesiacov trvajúcej roztržke s Poľskom týkajúcej sa tamojšej legislatívy, ktorú Izrael považuje za "antisemitskú". Lapid vysvetlil, že toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom "posilniť pomoc izraelským občanom prekračujúcim hranice z Ukrajiny do Poľska a vzhľadom na dôležitosť udalostí a na ústrednú úlohu, ktorú v nich Poľsko zohráva". Viac tu.

7:02 USA, EÚ, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Británia a Kanada na budúci týždeň vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, ktorá bude dohliadať na implementáciu finančných sankcií uvalených na Rusko. Podľa spravodajskej stanice BBC to zástupcovia týchto krajín uviedli v nedeľu v spoločnom vyhlásení zverejnenom Bielym domom. "Zaviazali sme sa, že na budúci týždeň vytvoríme transatlantickú pracovnú skupinu, ktorá zabezpečí efektívnu implementáciu našich finančných sankcií identifikáciou a zmrazením aktív jednotlivcov a spoločností, na ktoré sa vzťahujú sankcie existujúce v rámci našej jurisdikcie," uvádza sa vo vyhlásení.

Okrem toho sa v ňom píše, že signatári vyhlásenia majú v úmysle rozšíriť zoznam sankcií o "ruských štátnych úradníkov a príslušníkov elity, ktorí sú blízki ruskej vláde". Plánujú tiež "zapojiť aj ďalšie vlády, aby pracovali na identifikácii a marení pohybu nezákonných príjmov" a znemožnili sankcionovaným jednotlivcom a spoločnostiam skrývať svoje aktíva po celom svete.

7:00 Z periférií ukrajinskej metropoly Kyjev hlásili v nedeľu skoro ráno dve veľké explózie, informovala spravodajská televízia CNN s tým, že zásah dostal veľký sklad ropy v meste Vasyľkiv, kde sa nachádza aj letisko. Táto oblasť bola podľa ukrajinských predstaviteľov dejiskom ťažkých bojov už v piatok večer.

Miestne médiá informovali, že zásah ropného skladu vo Vasyľkive potvrdila aj primátorka mesta Natalija Balasynovičová i poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko. Na mieste ich overil aj štáb CNN.

Balasynovičová dodala, že mesto a letisko pri ňom boli vystavené silnému ostreľovaniu balistickými raketami. "Nepriateľ chce zničiť všetko naokolo, ale nepodarí sa mu to. Vydržme!" napísala na sociálnych sieťach podľa CNN.

Médiá dodali, že zásah ropného skladu môže vyvolať rozsiahlu technologickú a environmentálnu katastrofu. Radnica mesta Vasyľkiv už medzičasom upozornila, že dym a škodlivé látky z horenia sa môžu šíriť akýmkoľvek smerom, preto obyvateľov vyzvala, aby zatvorili okná. Rovnaký pokyn dostali aj ľudia v Kyjeve, ktorý leží asi 40 kilometrov severne od miesta výbuchu a mohutného požiaru.