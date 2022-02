Ukrajina nechce s Ruskom rokovať v Minsku: Navrhla Varšavu, potom sa odmlčala

Ukrajinská strana navrhla, aby sa rokovania s Ruskom uskutočnili vo Varšave, nie v Minsku, uviedol v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Dodal, že po predložení tohto návrhu sa ukrajinská strana odmlčala. Informoval o tom spravodajský web Polsatnews.pl a agentúra AP. Podľa Peskova táto pauza "trvá už dosť dlho". Zdôraznil, že na odpoveď Ukrajiny sa čaká v situácii, keď sa v jej veľkých mestách odohráva to, "o čom hovoril prezident (Vladimir Putin) na pôde (piatkového zasadnutia) Bezpečnostnej rady".

Putin tam tvrdil, že oddiely ukrajinských nacionalistov rozmiestňujú v obytných zónach veľkých miest raketové systémy, aby takto vyprovokovali odvetný úder, pričom civilistov by využili ako živé štíty. "Považujeme túto situáciu za mimoriadne nebezpečnú," konštatoval Peskov. Kremeľský hovorca pripomenul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok urobil vyhlásenie o svojej pripravenosti diskutovať o neutrálnom štatúte Ukrajiny.vPeskov označil diskusiu o neutralite Ukrajiny za "veľmi dôležitú podmienku na vyriešenie (súčasnej) krízy". Dodal, že aj Putin zdôraznil, že ide o jeden z cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté prebiehajúcou tzv. špeciálnou vojenskou operáciou ruských jednotiek na území susednej Ukrajiny.

Putin vzal tento Zelenského návrh na vedomie, označil ho za pozitívny vývoj a súhlasil s ním, pričom oslovil Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka aby takéto stretnutie pripravil. Na ruskej strane sa medzičasom už aj vytvorila delegácia zo zástupcov ministerstva obrany, ministerstva zahraničných vecí a prezidentskej kancelárie.

Denník The New York Times napísal, že Putin vo svojom vyhlásení na zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady vyzval ukrajinských vojakov, aby zložili zbrane, pričom vládu prezidenta Zelenského označil za "bandu narkomanov a neonacistov". Ruská štátna televízia odvysielala výňatky z Putinovho príhovoru, ktorým sa očividne snažil utíšiť obavy ruskej verejnosti z vojny so susedným štátom. Využíval pritom nepodložené tvrdenia, že ruským jednotkám na Ukrajine kladú odpor väčšinou dobrovoľnícke prápory zložené z pravicových ukrajinských nacionalistov, nie regulárna ukrajinská armáda.

Vyzýval tiež ukrajinských vojakov, aby vzali moc na Ukrajine do svojich rúk. Túto svoju výzvu Putin zdôvodnil: "Zdá sa, že pre nás bude jednoduchšie dohodnúť sa s vami ako s touto bandou narkomanov a neonacistov, ktorí sa usadili v Kyjeve a zajali ako rukojemníkov celý ukrajinský ľud". Tento Putinov ostrý slovník podľa NYT naznačuje, že neplánuje zapojiť Zelenského do mierových rozhovorov, napriek tomu, že na jeho ponuku Kremeľ reflektoval.