Tvár vojny na jedinej fotke! Učiteľka Olena unikla zo zničenej bytovky: Vďačím anjelovi strážnemu

Učiteľka Olena žije v meste Charkov, ktoré bolo bombardované vo štvrtok. Pred svojím zničeným domovom a po návšteve nemocnice prehovorila pre médiá. Uviedla, že mala veľké šťastie a musí mať anjela strážneho a nikdy si nemyslela, že by sa toto skutočne stalo. "Pre Ukrajinu urobím všetko, tak moc, ako sa bude dať, koľko budem vládať. Vždy budem na strane mojej rodnej zeme. Ja sama som učiteľ, študovali sme históriu, ale nikdy sme si nemysleli, že by sa toto stalo v našej krajine," uviedla statočná žena, ktorá prišla o všetko. Jej domov bol kompletne zničený a ona sama utrpela zranenia od črepov zo skla, keď došlo k výbuchu.

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0