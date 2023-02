Upratujte ako profesionáli – efektívne a rýchlo

Pre niekoho je upratovanie oddychom alebo príjemnou pohybovou aktivitou popri sedavom zamestnaní, pre iného povinnou sobotnou jazdou.

Všetci sa však zhodneme na tom, že vie by aj veľkým žrútom času. A ľudia milujú skratky. Preto ak patríte k druhej skupine, potom vám prídu vhod naše tri pravidlá pre rýchle a efektívne upratovanie pre lenivých.

Pravidlo 15 minút

Efektívne upratovanie si vyžaduje systém. Pravidlo 15 minút znamená, že si na každú z miestností vyhradíte maximálne 15 minút denne, počas ktorých upracete z dohľadu všetok neporiadok, poutierate prach, v prípade kúpeľne umyjete sanitu a nakoniec povysávate a umyjete podlahu. Začnite v rohu izby a posúvajte sa v smere hodinových ručičiek od zadnej časti až ku dverám. Pri upratovaní zabudnite na handričky zo starého vyradeného oblečenia a radšej zainvestujte do materiálov, ktoré na povrchu nábytku a zrkadiel nezanechajú vlákna, prípadne nerozptýlia prach do miestnosti.

Pravidlo prázdnej krabice

Nepriateľom poriadku sú predmety, ktoré nie sú na svojom zvyčajnom mieste alebo sú vyložené všetkým na očiach. Detské hračky v obývačke, noviny a časopisy na kuchynskom stole či oblečenie ležérne pohodené cez stoličku dotvárajú kolorit mnohých domácností. Pravidlo prázdnej krabice je veľmi jednoduché – vezmite prázdnu krabicu (nahradiť ju môžete napríklad košom na bielizeň alebo inou nádobou, ktorá sa dobre nosí) a vložte do nej všetko, čo do danej miestnosti nepatrí. Predmety potom vytrieďte a uložte na svoje miesto. Do krabice sa nemusia dostať len predmety mimo svojich úložných priestorov, ale aj tie, ktoré treba zrepasovať a opraviť, recyklovať alebo úplne vyhodiť.

Náš tip

Tajomstvom upratanej domácnosti je aj pravidelné vytrieďovanie a zbavovanie sa vecí. Tento trend sa ujal po celom svete a dostal názov „decluttering“. Veci, ktoré už nepotrebujete, alebo ste ich dlhšie nevytiahli zo šatníka, môžete predať, prípadne darovať v rámci rôznych facebookových skupín tomu, kto ich práve potrebuje.

Pravidlo plánovania

Na každý deň v týždni si vyčleňte jednu aktivitu, ktorej sa budete venovať hĺbkovo. Jeden deň utierajte prach v celej domácnosti, na ďalší umyte všetky podlahy, samostatný deň v týždni si vyhraďte na pranie a žehlenie... Vyhnete sa tak veľkému upratovaniu počas víkendov, ktoré by inak zabralo celé hodiny. Takéto upratovanie rozdelené do jednoduchých krokov, ideálne aj s rozvrhom pripnutým na chladničke alebo nástenke tak, aby ste ho mali na očiach, má svoje výhody. Týmto prístupom dosiahnete lepšie výsledky, ako keby ste sa snažili urobiť všetko v jeden deň. Ako vysvetľujú psychológovia, časovo menej náročné povinnosti prinesú pocit zadosťučinenia vždy, keď dokončíte čiastkový cieľ. Dotiahnutie celej úlohy bude preto menej náročné a vyhnete sa prokrastinácii a odkladaniu upratovania.