Stopercentné šťavy: Denná dávka vitamínov

Lekári vedia, prečo ľuďom odporúčajú dennú dávku aspoň 400 g ovocia a zeleniny. Bohaté zdroje vitamínov, minerálov, antioxidantov či vlákniny ťažko umelo nahradiť.

Ak ste však viac mäsožravci a zeleninové jedlá vám nič nehovoria, skúste si potrebné vitamíny doplniť šťavami. Samozrejme, najlepšie je konzumovať ovocie i zeleninu v prirodzenom stave, niekto zas obľubuje smoothies, no čerstvo pripravená šťava z odšťavovača tiež dokáže svoje.

Z čoho získať nápoj

Vhodné sú všetky šťavnaté druhy ovocia ako pomaranče, grepy, ananás, jablká, hrušky a zo zeleniny napríklad mrkva, cvikla, uhorka, kaleráb, zeler, paradajky. Drobné kôstky z melóna či hrozna vyberať netreba, no s čerešňovými by mal odšťavovač problém. Banány, avokádo alebo mango majú veľa vlákniny, preto sú vhodnejšie do smoothies. Šťavu pripravujte podľa možnosti vždy z čerstvých plodov, pretože obsahujú najviac vody. Zelenina sa dá s ovocím kombinovať, no nie každému to chutí. Sladkú dužinu nemusíte vyhodiť, použite ju na koláč a tú zeleninovú napríklad do polievky.

Ako skladovať šťavy

Bohatý zdroj vitamínov najlepšie využijete, ak šťavu skonzumujete ihneď po príprave. Skladovaním stráca na kvalite. Začiatočníci by mali na zdravý režim nabiehať postupne. Odborníci radia zriediť si šťavu čistou vodou 1 : 1 a nápoj nevypiť naraz, ale po dúškoch. Ak si potrebujete pripravenú dennú dávku 200 – 300 ml rozdeliť na niekoľko častí, nalejte nápoj do skla a odložte do chladničky. Aby jablková alebo zelerová šťava státím nezhnedla, vytlačte do nej citrón.

Prírodné vitamíny z marketu

Príprava čerstvej šťavy vyžaduje určitý čas a nie každý si ho vie nájsť. Samozrejme, aj v obchode dostanete kúpiť ovocné či zeleninové nápoje, no treba si dávať pozor, či ide naozaj o živé, biologicky aktívne potraviny. Už samotné meno výrobku vám veľa povie. Pod názvom šťava sa predávajú nápoje, v ktorých má byť podiel ovocnej či zeleninovej zložky 100 %. Pričom sú bez pridaných konzervantov, cukru alebo farbiva. Čerstvé šťavy sú umiestnené v chladiacich boxoch a mávajú prívlastok fresh. Šťavy v skle alebo tetrapakoch mimo chladenia musia byť určitým spôsobom konzervované. Najšetrnejšia je pasterizácia.

Vedieť si vybrať

Dôležitým atribútom kvality je aj spôsob získania prírodnej šťavy. Najviac vitamínov, enzýmov i minerálov obsahujú nápoje vyrobené lisovaním za studena. Tlakom lisu sa všetky dôležité látky dostanú do šťavy. Na obale býva niekedy uvedené: vyrobené z výberového ovocia. Ďalší pozitívny bod pre kvalitu. Stopercentné džúsy sa pripravujú z koncentrátov. Voda z ovocia sa odparuje pri teplote 110 °C, a preto tu už ťažko možno hovoriť o zdroji biologicky aktívnych látok.