Všetko sa dá zužitkovať

Ekológovia bijú na poplach najmä pre znečisťovanie planéty, no obrovským plytvaním je vyhadzovanie potravín. Zaraďte si preto do svojho programu bezodpadové varenie.

Rozvážna gazdiná si ešte pred nákupom urobí rozpis, čo bude na zabezpečenie prípravy stravy potrebovať. A keď sa v niektorom z jedál netrafí do aktuálnej chuti svojich blízkych, dokáže zo zvyškov vykúzliť ďalšie zaujímavé menu. Ponúkame vám niekoľko dobrých tipov, aby ani vo vašej domácnosti nič jedlé neskončilo v odpade.

Čerstvé vňate a listy

Nedeľný vývar si bez petržlenovej vňate ani nevieme predstaviť, no málokto už použije aj tú z mladej mrkvy. Vňať z koreňovej zeleniny odrežte, očistite od znehodnotených lístkov, opláchnite a v mikroténovom vrecku vložte do chladničky. Vydrží viac ako týždeň. Zo zdravých listov reďkovky si môžete pripraviť chutné pikantno-korenisté pesto. Ak nemáte zvieratká, ktoré by skonzumovali listy kalerábu, môžete si z nich pripraviť prívarok, alebo ich pridať do zeleninovej polievky.

Využitie hlúbikov

Stonka z brokolice či karfiolu je síce tvrdšia, ale v polievke sa dokáže uvariť. Alebo ju nakrájajte, poduste s koreňovou zeleninou a použite ako prílohu k mäsu. Do takejto zmesi môžete pridať aj listy z „kvetovej“ zeleniny. Máte radi kapustu, no neviete ako využiť hlúbiky? Surové sú vynikajúce len tak na chrúmanie, alebo ich postrúhajte a pridajte k nakrájanej kapuste. Jedlo získa výraznejšiu chuť.

Šupy plné vitamínov

Šupky obsahujú veľa organizmu prospešných látok. Ak sú zdravé, umyte ich a môžete z nich urobiť zeleninový vývar. Rovnako sa dajú využiť aj šupky z kalerábu či cukety. Zo zvyškov koreňovej zeleniny si pripravte domáce ochucovadlo. Nechajte ich dobre vysušiť a rozmixujte. Na zvýraznenie arómy doplňte sušený ligurček a kvôli farbe kurkumu. Ak zmes dokážete rýchlo spotrebovať, môžete pridať aj soľ. Pri dlhšom skladovaní by zvlhla.

Suchý chlieb a pečivo

Na hrianky alebo vypraženie vo vajíčku je starší chlebík najvhodnejší. Krutóny do krémových polievok budú z neho rýchlejšie hotové a môžete ho použiť aj na zahustenie guľášu, alebo zomlieť na mlynčeku do strúhanky. Suchý, čerstvo postrúhaný rožok je na obaľovanie oveľa lepší ako zmes z obchodu. Staršie pečivo rozmočené v mlieku môžete pridať do domácich fašírok a žemľovka z vyschnutého toastového chlebíka tiež nebude mať chybu.

Zvyšky jedál

Zostala vám ryža? Môžete ju použiť do mäsových guličiek, plnenej papriky, ako prísadu do paradajkovej polievky, alebo zamraziť na neskôr. Neviete, čo so zeleninou a mäsom z nedeľnej polievky? Rozdrobte ich, pridajte vajíčko, v mlieku rozmočené pečivo, cesnak, nasekanú petržlenovú vňať, soľ, korenie a v strúhanke vytvarujte fašírky. S uvarenými zemiakmi budete mať v pondelok obed alebo večeru.