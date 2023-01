Dlho ako čerstvé: Ako uchovať čerstvosť potravín

Plytvanie potravinami je problémom všetkých bohatých krajín sveta. Slovensko nie je výnimkou.

Usvedčujú nás plné nákupné košíky, z ktorých majú radosť najmä obchodníci, ale najmä preplnené kontajnery. Iste, mnohé komodity rýchle podliehajú skaze, preto vždy treba nakupovať s rozumom a zároveň vedieť, ako potraviny správne skladovať. Ovocie či zelenina pomerne rýchlo strácajú na kvalite. Čo robiť, aby čo najdlhšie vydržali ako čerstvé?

Paradajky a papriky

Rastlinky rajčiaka milujú teplo a táto ich vlastnosť sa prenáša aj na plody. Paradajky rozhodne nepatria do chladničky. V chlade ihneď strácajú svoju typickú chuť a arómu. Dobre im bude napríklad na kuchynskej linke bez slniečka. Samozrejme, ich skladovanie nie je neobmedzené, a preto treba mať pri nákupe odhad, koľko ich stihnete spotrebovať. Naopak, paprika pri izbovej teplote stráca vodu a vädne, preto jej vyhovuje chladnička. V zásuvke vydrží niekoľko dní a v mikroténovom vrecku si dlho uchová sviežosť. Častejšou kontrolou a výmenou obalu zabránite prevlhnutiu, ktoré by mohlo spôsobiť hnilobu.

Šaláty

Hlávkový nie je vhodný na dlhé skladovanie. Ak chcete predĺžiť jeho životnosť, ponorte korienok do nádobky s vodou a vložte ho do chladničky. Hlávku prekryjete plastovým vreckom a listy budú stále chrumkavé. Na dlhšie skladovanie je vhodnejší šalát ľadový. Na spodnej poličke v chladničke a v obale, v ktorom ste ho kúpili, vydrží aj viac ako týždeň. Hoci je rukola v obchodoch umiestnená mimo chladiacich boxov, tiež jej prospieva chlad. Vysypte ju z nádobky na sitko, prepláchnite vodou, po odkvapkaní dajte naspäť do nádobky a v mikroténovom vrecku vložte do chladničky. Každý deň treba prebytočnú vodu zliať a lístky prehodiť, pretriasť. Takto vydrží čerstvá a chrumkavá aj týždeň.

Hlúboviny a koreňová zelenina

Karfiol i brokolicu môžete skladovať v zásuvke chladničky určenej pre zeleninu. Ich sviežosti prospieva plastové vrecko, no pri karfiole treba kontrolovať prevlhnutie a brokolica zase stráca farbu. Kaleráb či reďkovky treba zbaviť vňate, ktorá rýchle podlieha skaze, a tiež vložiť vo vrecku do chladničky. Ak máte chladnú pivnicu, kaleráb gigant vám v nej vydrží až do jari. Pivnica s dostatočnou vlhkosťou prospieva aj koreňovej zelenine. Napríklad mrkva i petržlen sa najlepšie skladujú v debničke s pieskom, pretože potrebujú tmu a určitú vlhkosť. Rovnako v debničkách a v pivničnej tme sa dobre darí uchovať kvalitu zemiakov. Bytové gazdinky zase vedia, že zemiaky i koreňová zelenina dlhšie vydržia v spodnej zásuvke chladničky.

Ovocie

Jablká z domácej úrody sa skladujú v debničkách vo vlhkej pivnici. Pozor, nie spolu so zeleninou či zemiakmi, pretože sú schopné naberať ich zemitú arómu. Aj v chladničke ich treba skladovať v samostatnej uzatvorenej nádobe. Banány a ďalšie tropické ovocie, ako napr. ananás, mango, avokádo, lichi, granátové jablko a pod., do chladničky nikdy nedávajte. Prišli by o svoju kvalitu. Musíte však priebežne kontrolovať ich zrelosť a včas skonzumovať.