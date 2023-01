Zimná dovolenka. Už sa neviete dočkať?

Aby ste naozaj s dobrou náladou z domu vyrazili, aj sa s nezamrznutým úsmevom vrátili, nepodceňte niekoľko dobre mienených rád.

Ak je hlavným cieľom turistika, lyžovačka či iné zimné športy, myslite aj na svoje premrznuté telo. Večer vás zahreje nielen teplá perina a prevarené víno, ale aj dobre vyhriata sauna či teplý bazén a vírivka. Skúste si preto vybrať hotel alebo penzión, ktorý ponúka aspoň malé wellness.

Pred cestou autom prezujte pneumatiky, urobte si poriadok v kufri, ak si to cieľ vašej cesty vyžaduje, zbaľte snehové reťaze. Investujte do servisu auta, svetlá musia svietiť, brzdy brzdiť, stierače stierať... A benzín v nádrži musí vystačiť aspoň do najbližšej čerpacej stanice.

V prípade, ak sa chystáte trasu absolvovať prvýkrát, vopred si ju naštudujte, napíšte si základné body, lebo aj tá najlepšia navigácia môže zlyhať.

Ak vás čaká dlhšia cesta, zabudnite na hrdinov z amerických sci-fi filmov a na Guinessovu knihu rekordov. Jazdite opatrne, naplánujte si prestávky pri káve, obede či malej prechádzke prírodou, alebo pri návšteve blízkej pamiatky. Pridanou hodnotou môže byť aj kulinársky či kultúrny zážitok.

Rešpektujte počasie. Meteorológovia sa občas seknú, ale aj tak sa oplatí kliknúť na predpovede. V prípade hustého sneženia, hmly či poľadovice odložte odchod radšej o deň neskôr. Cestu si naplánujte tak, aby ste nemuseli šoférovať po tme.

Bez poistenia ani na krok. Myslite aj na poistenie zodpovednosti za škodu. Čert nespí, aj pri lyžovaní môžete niekomu spôsobiť ujmu na zdraví či majetku. Pre každý prípad sa pripoistite, ak sa chystáte zliezať zamrznuté ľadopády, alebo ste vyznávačmi iných športových či adrenalínových aktivít mimo oficiálnych zjazdoviek.

Neignorujte turistické značky a upozornenia Horskej záchrannej služby. Ak by ste boli nútení využiť služby záchranárov, bez pripoistenia ste povinní uhradiť ich v plnej výške.

Zbaľte sa bez stresu. Niekoľko dní vopred si začnite písať a dopĺňať zoznam potrebných vecí. Podčiarknite tie, bez ktorých sa naozaj nezaobídete – doklady, lieky, náplaste, obväzy, mobilný telefón, nabíjačka, lyže, okuliare aj slnečné. Povinnou súčasťou zimnej dovolenkovej výbavy by mala byť aj termo bielizeň, pršiplášť, náhradná čiapka, rukavice, šál, vetrovka, ruksak, termoska, opaľovací krém na tvár, plavky a šľapky.

Počas cesty majte po ruke fľašu s vodou, ovocie a aspoň ľahký snack. „Prvá pomoc“ najmä pri nepredvídanom zdržaní na ceste padne vhod.