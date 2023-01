Grog k zime jednoducho patrí. Len opatrne, aby ste z neho neboli celkom groggy

Po dlhej mrazivej prechádzke, lyžovačke, sánkovačke či rúbaní dreva sa hodí niečo teplé na zahriatie. Vyskúšajte osvedčenú klasiku.

Za objavenie tohto obľúbeného horúceho nápoja svet vďačí anglickému admirálovi Edwardovi Vernonovi. Toho v britskej námornej armáde prezývali Old Grogran, alebo Grog, pretože si rád obliekal nohavice z tzv. grogrénovej látky – zmesi mohéru, vlny a hodvábu. V roku 1739 so svojím vojskom zvíťazil v bitke o španielsky prístav Portobello. Vojsko bolo dovtedy zvyknuté na hojné zásoby rumu, a zrejme to na palubách i v podpalubí podľa toho aj tak vyzeralo...

V roku 1740 admirál prišiel s nepopulárnym nariadením, podľa ktorého si zhýčkaní vojaci mali riediť rum s horúcou vodou. Tento „inovovaný“ nápoj nazvali ironicky grog. Námorníci si tento „planý“ drink časom vylepšili trochou cukru a citrónovou šťavou. Nakoniec sa ujal a až do 80. rokov minulého storočia sa na lodiach podával k raňajkám i večeri.

Menej romanticky znie vysvetlenie, podľa ktorého názov tohto nápoja vznikol ako skratka Grand Rum of Grenada. V každom prípade to na jeho chuti nič nemení.

Ako si ho pripravíte

Ak nemáte poruke nič iné na vylepšenie, na jeho prípravu vám naozaj vystačia 4 základné ingrediencie: rum, voda, cukor a trocha citrónovej šťavy. Uvarte približne 200 ml vody a rozpustite v nej asi 2 lyžičky cukru. Do uvarenej, odstavenej vody vlejte 40 ml rumu a pridajte citrónovú šťavu, alebo plátok citróna. Vylepšiť chuť môžete napríklad griotkou.

Niekto to rád hriatô

Ak chcete zostať verní našim tradíciám, zabudnite na rum a zahrejte sa tak po „našsky“. Kam sa na nás hrabú britskí námorníci... Slovenské hriatô má veru iné grády! Keďže vodka, vínovica, slivovica či kalvados má vyšší obsah alkoholu, môže sa to odraziť aj na vašej rovnováhe. Preto sa zohrievajte s mierou!

Budete potrebovať:

(pre 2 osoby)

100 ml destilovaného alkoholického nápoja (najlepšie vodka, lebo má neutrálnu chuť)

50 g neprerastenej údenej slaniny

2 lyžice kryštálového cukru

Slaninu nakrájate na drobné kocky a na miernom ohni nechajte opiecť. V druhom kastróle nechajte skaramelizovať cukor. Veľmi opatrne nalejte asi ¾ množstva vodky, aby sa karamel čím skôr rozpustil. Odstavte, aby alkohol nevyprchal a dolejte zvyšnú vodku. Nalejete do pohárov s uškom a do každého pridajte vytopenú slaninu bez masti.

Vyskúšajte aj Škandinávsky grog

(pre 2 osoby)

V kastróliku zohrejte 300 ml červeného vína s 2 lyžicami kryštálového cukru, 1 balíčkom vanilkového cukru, 3 – 4 klinčekmi, kúskom celej škorice, 2 lyžicami sušených hrozienok a asi so 6 lúpanými mandľami. Krátko prevarte a odstavte. Prilejte 50 ml rumu a cez sitko nalejte do pohárov. Podávajte s kúskom citróna.