Dajte zbohom zlodejke šťastia: 5 trikov proti jesennej depresii

Jesenná depresia nie je výmyslom. Ak na vás sadla melanchólia, nič vás nebaví, cítite sa extrémne vyčerpaní či podráždení, nie ste v tom sami. Naše rady vám pomôžu prekonať toto obdobie s úsmevom na tvári.

Po lete nás ešte chvíľu tešilo babie leto, ktoré pomaly, ale iste vystrieda sychravé počasie. Dni budú čoraz kratšie, mrakov viac a mnohí ľudia začnú klesať na duchu. Letné svetlo v živote vystrieda tma. Za tmy odchádzame a prichádzame z práce, máme pocit, že nič nestíhame a energie tiež nemáme na rozdávanie. Tak nejako stratíme chuť k činnostiam, ktoré sme predtým milovali. Jesenná, alebo sezónna depresia trápi viac ženy ako mužov a stretnúť sa s ňou môže každý piaty človek.

Tu sú naše tipy, ako zatočiť s jesennou depresiou:

1. Čerstvý vzduch

Klišé? Ale účinné. Pohyb na čerstvom vzduchu doplní endorfíny a vy sa na svet budete pozerať opäť o niečo ružovejšie. Ak nemáte náladu cvičiť vonku, postačí aj obyčajná prechádzka, napríklad s dobrým priateľom. Prídete na iné myšlienky, pohyb rozprúdi krv v žilách a zaženie chmúry.

2. Relaxujte

Pri návale povinností zabúdate na pokrm duše. Nestíhate si otvoriť obľúbenú knihu, rušíte termíny vo wellness, už celú večnosť odkladáte masáž, koncerty, divadlo a podobne. Mali by ste si však uvedomiť, že zanedbanie duševnej pohody sa môže veľmi rýchlo pretaviť nielen do depresie, ale aj do zvýšenej chorobnosti tela. Zastavte sa a oddychujte. Bez telefónu, termínov, deadlinov. Zaslúžite si to.

3. Terapia svetlom

Počuli ste už o tejto účinnej metóde? Výskumy hovoria, že pomôže 8 z 10 ľudí pri nástupe depresie. Keďže najčastejšou príčinou jesennej depresie je nedostatok prirodzeného svetla, svetelná terapia pomocou plnospektrálnych stimulátorov toto žiarenie napodobňuje a pomáha cítiť sa lepšie.

4. Na strave záleží

Váš mozog, podobne ako iné časti tela, reaguje na to, čo jete a pijete. Správna skladba jedla sa môže priaznivo odraziť na vašom duševnom zdraví. Na jeseň nezabudnite na prísun zeleniny a ovocia, obmedzte jedlá z polotovarov a doprajte si dostatok omega-3 mastných kyselín. Telo si ich nevie vyrobiť samo a výskumy ukazujú, že pravidelná každodenná dávka omega-3 mastných kyselín pôsobí proti depresií. Nájdete ich v rybách, tofu, vo vlašských orechoch, v mandliach či rastlinných olejoch.

5. Viac času s rodinou

Naplánujte si rodinné aktivity, pokojne spoločné pečenie, varenie, stolové hry či púšťanie šarkanov. Veď nič nás nedobije pozitívnou energiou tak, ako úsmev a spokojnosť na perách našich milovaných. Vyrazte zbierať gaštany, vyrobte si jesennú kyticu, nasušte si jesenné plody. Je toho toľko, čo vás môže potešiť a nezabudnite – maličkosti utvárajú celok.