Jesenné vírusy zničí ako nič: Cibuľa je najlacnejší liek

Taká obyčajná, a pritom taká mocná. Cibuľu buď milujete, alebo neznášate. Ak patríte do tej druhej skupiny, mali by ste jej dať šancu. Obzvlášť na jeseň, keď vonku zúria rôzne vírusy.

Naše staré mamy dobre poznali silu tejto zeleniny. A nielen tie. Cibuľou liečili už múdre staroveké civilizácie a bez debát bola po tisícky rokov osvedčeným ľudovým prostriedkom proti rôznym ťažkostiam.

Objavte jej silu

Komerčne dostupné lieky však silu tejto obyčajnej, lacnej potraviny vytlačili. Veď načo by ste sa trápili s prípravou domácej medicíny, ak si šmahom ruky môžete pomôcť inak. Avšak predtým, ako zájdete s plným nosom, boľavým hrdlom a kašľom do lekárne, pozrite sa do komory a vyskúšajte jeden z našich receptov. Možno vás šokuje, čo sa stane.

Šokujúce účinky

Malá zelenina ukrytá pod vrstvami šupiek ničí baktérie na slizniciach, čím navracia telu vitalitu a odolnosť. Pomáha vyvarovať sa infekcie, dezinfikuje ústa, nos aj hltan, nakopáva imunitu, lieči kašeľ, pomáha pri chrípke a prechladnutiach, ale účinná je aj na zdravie žíl či krvný tlak. Má vysoký obsah kyseliny listovej, ale aj obľúbeného vitamínu C. Nájdeme v nej aj bohaté zásoby železa a tiež zinok. Musíme spomenúť aj ospevované polyfenoly – geniálny prostriedok na posilnenie imunity a extra silný antioxidant, tiež flavonoidy s ich protizápalovým, protivírusovým a antioxidačným účinkom.

Cibuľový sirup

Nekrúťte nosom. Cibuľový sirup je pomerne chutný, lacný a naozaj silný liek proti kašľu. Ak vás trápi nekonečné „kohŕňanie“ vyskúšajte nasledovné. Nakrájajte jednu, alebo dve cibule na tenučké kolieska. Vrstvite ich do zaváraninového pohára na striedačku s lyžicou medu a plátkom citrónu. Uzatvorte a nechajte pri izbovej teplote odpočívať pár hodín. Cibuľa pustí svoju liečivú šťavu, tú si dávkujte po dvoch lyžiciach 3x – 4x denne a každý deň si pripravte nový sirup. Budete milo prekvapený jeho liečivou silou.

Inhalácia lieči

Tento trik oceníte najmä pri menších deťoch, ktoré často trápia vírusy. Očistenú cibuľu rozkrojte, položte do malej misky a nechajte položenú v blízkosti nachladnutého človeka celú noc. Zdravý zázrak bude do vzduchu púšťať výpary, ktoré majú silný antibiotický a protizápalový účinok. Ničí baktérie a vírusy, čím pomáha pri ochoreniach dýchacích ciest a tiež ich dezinfikuje a tlmí dráždivý kašeľ.

Cibuľový čaj

Nemôžeme nespomenúť aj tento jednoduchý recept, ktorý vám naozaj uľaví pri všetkých respiračných problémoch, napríklad aj pri zápale priedušiek. Dve cibule umyte a rozštvrťte aj so šupkou. Vložte do vriacej vody, prisypte lyžicu feniklu a varte desať minúť. Pridať môžete aj kúsok zázvoru a na záver varenia pridajte aj lyžicu majoránky. Sceďte, nechajte vychladnúť, oslaďte a popíjajte celý deň.