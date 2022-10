Obyčajná voda dokáže zázraky: Urobte si doma vlastný Kneippov kúpeľ

Obzeráte sa po instantnom lieku na krásu a zdravie, za produkty míňate mailand a pritom vám dokáže pomôcť obyčajná voda. Poznáte Kneippov šliapací kúpeľ?

Prichádzajú zimné mesiace a s nimi aj väčšia túžba uľaviť svojmu telu aj duši vo wellness. Poriadne prehriať kosti a rozprúdiť krvný obeh. V mnohých takýchto centrách nájdete aj Kneippov kúpeľ. Ak ste mu doteraz nevenovali pozornosť, mali by ste.

Ako vyzerá?

Najčastejšie má podobu malých bazénikov s viacerými oddelenými sekciami. V nich je na striedačku naplnená horúca voda s teplotou okolo 45 °C, s chladnejšou, približne 10 – 15 °C. Na ich dne môžete nájsť malé kamienky či iné senzorické predmety, ktoré stimulujú reflexné body na chodidlách. Počas procedúry najskôr vkročíte do teplej vody, kde prešľapovaním strávite asi minútku, a potom vstúpite do studenej vody, kde strávite 30 sekúnd. Aby to malo ten správny účinok, je potrebné tento postup zopakovať aspoň 10-krát. Celú procedúru vždy zakončite v studenej vode, potom nôžky dôkladne vyutierajte a chvíľku si s vyloženými končatinami oddýchnite.

Siahodlhé účinky

Medzi hlavné účinky tohto kúpeľa patrí prekrvenie a povzbudenie organizmu, vďaka čomu bude pracovať účinnejšie. Striedanie teplôt funguje ako otužovanie, čo stimuluje nervové zakončenia a skrz ne aj mnohé vnútorné orgány. Skvelo pôsobí aj na kŕčové žily a celý kardiovaskulárny systém, prispieva k uvoľňovaniu stuhnutých kĺbov, prináša úľavu v poúrazových stavoch, dokáže si poradiť aj s bolesťami hlavy, efektívne vplýva aj na imunitu a pomôže aj pri prechladnutí. Rozprúdi sa vďaka nemu nielen krv, ale aj lymfa, čo dokonca môže priniesť hladšiu pokožku s menej viditeľnou celulitídou. Netreba však zabudnúť, že na pomarančové hrbolčeky vplýva hlavne životospráva.

Pripravte si ho doma

Fyzioterapeuti odporúčajú absolvovať Kneippov kúpeľ aspoň raz do týždňa. Potom vaše unavené nohy pocítia ozajstnú úľavu, ale poďakuje sa vám aj krvný tlak. Ak nemáte možnosti zájsť si pravidelne do wellness centra, nezúfajte. Kneippov kúpeľ si úplne jednoducho pripravíte aj doma. Stačí, ak dve nádoby, napríklad vedrá či lavóry, kam sa vám zmestia obe nohy, naplníte horúcou a studenou vodou. Na dno pridajte okruhliaky od rieky a voilá – Kneippov domáci kúpeľ je na svete. Ak do neho na ešte prisypete trošku magnéziovej soli, dopracujete sa ešte k väčšej úľave.