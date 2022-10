Vyhodili ste z semienka z tekvice do koša? Chyba

Vydlabali a vyrezali ste si z tekvice prekrásnu jesennú dekoráciu a všetko vnútro bez milosti vyhodili? Veľká škoda, do koša putovala hotová superpotravina.

Sú plné zdravých tukov, dostatku bielkovín, fungujú ako dobrý zdroj horčíka, mangánu, zinku, fosforu či tryptofánu a nesmieme zabudnúť na vlákninu. Nájdeme v nich tiež vitamíny A, K, C, B a E. Už jedna hrsť denne doplní telu zásadné látky, ktoré mu chýbajú.

Neuveriteľne zdravé

Odborníci ich oceňujú pre ich vplyv na kardiovaskulárny systém a pripisujú im aj protirakovinové účinky. Okrem toho prospievajú zdravému spánku, udržujú fit kosti a prostatu, regulujú cukor v krvi, bránia tiež vzniku obličkových kameňov a prinášajú pohodu a pokoj aj našej mysli.

Urobte si doma

Či už tekvicu vyrezávate, alebo ste ju očistili na varenie, jej semienka nevyhadzujte. Iste, ak na ne máte chuť, stačí zájsť do obchodu a kúpiť si ich. Avšak tie spracované bývajú zväčša pražené a obsahujú vysoký obsah tukov a soli. Pochutiť si môžete aj na tých vlastných a hoci je ich najlepšie jesť surové, môžete si ich aj doma pripraviť chutne a rýchlo.

Na plechu

Semienka opláchnite, odstráňte zvyšky dužiny a v nádobe premiešajte s olivovým olejom a koreninami, aké vám chutia. Perfektne k nim ladí napríklad aj parmezán. Uložte ich v tenkej vrstve na papier na pečenie a pečte 30 minút pri teplote 150 stupňov Celzia. Občas premiešajte a potom už iba chrumkajte.

Pesto inak

Miesto orechov vyskúšajte pridať do obľúbeného pesta podrvené tekvicové semienka. Rozmixujte hrnček očistených, na panvici opražených semienok na lyžičke oleja s hrnčekom bazalky, pridajte 2 strúčiky cesnaku, lyžicu šťavy z citróna, parmezán, soľ. Nakoniec vmixujte pol hrnčeka zdravého oleja a uskladnite do chladničky. Perfektné pesto do cestovín či na hrianku je hotové.

Bonus pre mlsné jazýčky

Pri tomto recepte nebudeme operovať zdravím, avšak chuťou rozhodne áno. Jadierka upečte, na panvici rozpustite lyžicu masla a pridajte do nej dve lyžice cukru. Keď sa vytvorí karamel, vmiešajte semienka. Posypte škoricou, prípadne mletým badiánom či dokonca čili a mlsajte. Dobrú chuť!