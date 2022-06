Toto auto stačí nabiť raz za mesiac

Automobil so solárnou podporou Lightyear 0 sa začne vyrábať tento rok.

Holandská spoločnosť Lightyear oznámila, že túto jeseň začne vyrábať prvé sériové auto na svete vybavené solárnymi panelmi. Lightyear 0 bude mať zakrivené solárne panely na streche, kapote a kufri. Panely budú dopĺňať elektrickú batériu a prvá dodávka v Európe by mohla byť už v novembri.

Spoločnosť tvrdí, že auto bude schopné prejsť približne 624 kilometrov bez zastavenia na jedno dobitie a bude mať dodatočný dojazd až 70 kilometrov denne zo solárnych panelov. Pre porovnanie, to je o niečo viac ako Tesla Model 3 (600 km) a výrazne viac ako Kia Niro Long Range (458 km).

Každá hodina na slnku podľa Lightyear dodá batérii až takmer 10 kilometrov nabitia. Solárny dojazd poskytne dodatočnú dávku kilometrov na dlhé cesty, ale tiež znamená, že na nabíjacích miestach strávite menej času, alebo ich dokonca nebudete potrebovať vôbec. Spoločnosť tvrdí, že v horúcom kraji, ako je Španielsko alebo Portugalsko, ak je vaša denná cesta do práce kratšia ako 35 kilometrov, nebudete musieť pripojiť auto až sedem mesiacov. V zamračenom podnebí, ako je Holandsko, by auto potrebovalo nabíjanie po dvoch mesiacoch.

„Lightyear 0 má veľa spoločného s prototypom Lightyear One, ktorý bol odhalený pred dvoma rokmi, ale dokáže toho viac s menšou batériou,“ hovorí generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Lex Hoefsloot. „Pohonné ústrojenstvo je najefektívnejšie na svete,“ tvrdí a dodáva, že aerodynamický tvar auta a štyri motory v kolesách umožňujú menšej batérii poskytnúť rovnaký dojazd.

Lightyear 0 má maximálnu rýchlosť iba 160 km/h. Na túto rýchlosť sa auto dostane za 10 sekúnd. Celé to nebude lacný špás. Jeden z 946 štartovacích modelov vás vyjde na 250 000 eur. Spoločnosť dúfa, že do roku 2025 uvedie na trh „ľudový model“ – predbežne pomenovaný Lightyear Two –, ktorý sa bude predávať za približne 30 000 eur.