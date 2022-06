Sci-fi technológia bojujúca proti malarickým komárom

Výskumná skupina Target Malaria testuje v laboratóriách nové génové technológie na malarických komároch.

Ide o tzv. génové pohony – novú generáciu technológie genetickej modifikácie (GM). Spôsob, akým fungujú génové technológie/úpravy, znie ako niečo zo sci-fi románu, ale už sa používa v laboratórnych testoch. Je to komplikovaná vec, ale tu je jednoduché vysvetlenie.

Zatiaľ čo štandardná génová modifikácia GM zavádza do organizmu nový, v laboratóriu upravený gén, technológia génového pohonu ide ešte o krok ďalej. Zavádza génový pohon – gén vytvorený v laboratóriu, ktorý sa môže tiež automaticky replikovať – zameria sa na špecifický prirodzený gén a odstraňuje ho.

Funguje to takto: Ak sa zviera (rodič A), ktoré obsahuje génový pohon, spári so zvieraťom, ktoré ho nemá (rodič B), potom vo formujúcom sa embryu, ktoré začne kombinovať svoj genetický materiál, génový pohon rodiča A okamžite začne pracovať. Rozpozná prirodzenú verziu svojho génu v opačnom chromozóme od rodiča B a zničí ho vyrezaním z reťazca DNA. Chromozóm rodiča B sa potom sám opraví, ale urobí to tak, že skopíruje génový disk rodiča A. Takže u embrya a výsledného potomstva je zaručené, že budú mať génový pohon, a nie 50 % šancu pri štandardnej génovej modifikácii, pretože embryo odoberá polovicu svojich génov od každého rodiča.

Target Malaria vyvinula génové pohony, ktoré bránia komárom produkovať samičie potomstvo. Je to dôležité z dvoch dôvodov – štípu len samice a bez samíc budú počty komárov klesať. Hlavným cieľom je výrazne znížiť počet ľudí, ktorí zomierajú na maláriu, ktorých bolo v roku 2020 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 627 000. Mohlo by to tiež znížiť ekonomický dopad choroby.

Nie každý je však z tejto technológie nadšený. „Je to mimoriadne znepokojujúce,“ hovorí riaditeľka britskej skupiny environmentálnych aktivistov proti genetickým modifikáciam, GM Freeze, Liz O'Neill. „Vypustiť niečo, čo bolo špeciálne vytvorené v laboratóriu s cieľom poraziť prírodu a šíriť to bez výnimky v rámci voľne žijúcich populácií, je mimoriadne arogantné. Keď je džin vypustený von z fľaše, nemôžete ho vrátiť späť.“

Napriek tomu aktivisti ako Liz O'Neill tvrdia, že riziká nepredvídaných dôsledkov sú príliš vysoké, pretože génový pohon môže viesť k škodlivým a nepredvídaným mutáciám a reťazovým efektom. „Každá obava, ktorú by človek mal z použitia akejkoľvek genetickej modifikácie, je exponenciálne znepokojujúcejšia, keď hovoríme o génových pohonoch, pretože sú navrhnuté tak, aby sa šírili.“

Hoci technológia ešte nebola povolená na použitie vo voľnej prírode, neexistujú žiadne zákazy pokračovať v jej laboratórnom výskume.

Dr Jonathan Kayondo je hlavným výskumníkom malárie v Ugande. Poukazuje na to, že prirodzené génové pohony už existujú – dominujú „sebecké gény“, ktoré prevažujú nad slabšími. Zdôrazňuje tiež, že pri pokračovaní vývoja geneticky upravených génových pohonov zostáva hlavným záujmom bezpečnosť.

„Malária je jednou z najstarších chorôb na planéte a napriek desaťročiam úsilia stále každú minútu zomiera dieťa na maláriu,“ hovorí. „Inovatívne prístupy sú naliehavo potrebné, pretože komár malárie aj parazit malárie sa stávajú čoraz odolnejšími voči súčasným metódam. Prístupy génového pohonu by mohli byť súčasťou integrovaného prístupu v boji proti malárii, ktorý by dopĺňal existujúce zásahy.“