Pasívne fajčenie ohrozuje zdravie aj domácich miláčikov. Hrozí im rakovina či problémy s dýchaním

Zdravie domácich miláčikov je pre nás mimoriadne dôležité. Aj preto sú tri štvrtiny slovenských fajčiarov rozhodnuté prehodnotiť svoj zlozvyk, ktorý negatívne vplýva na ich zvieracích „parťákov“.

Pasívne fajčenie nie je len problémom ľudí. Dotýka sa aj domácich zvierat, ktoré zdieľajú rovnaké priestory, a teda aj zlozvyky so svojimi majiteľmi. Fajčiari tak ohrozujú seba a súčasne aj zvieracích kamarátov. Až takmer polovica z nich (45 %) si pritom toto riziko vôbec neuvedomuje.

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Instant Research IPSOS[1], do ktorého sa zapojilo 812 respondentov – dospelých fajčiarov, ktorí sú zároveň aj majiteľmi domácich zvierat. Dobrou správou je, že veľká väčšina je ochotná so svojím zlozvykom skoncovať, ak by fajčením svoje zvieratko ohrozovala.

Milujeme ich, lebo patria do rodiny

Takýto silný vzťah majú Slováci k svojim domácim miláčikom, ktorí sú na nich doslova závislí. V náročnejšom prostredí však žijú tí, ktorých majitelia sú fajčiari. Podľa štatistiky Európskej federácie výrobcov potravín pre domáce zvieratá[2], v našich domácnostiach žije 890-tisíc psov a 550-tisíc mačiek. Avšak zvieratá, ktoré žijú v domácnosti s fajčiarmi, sú vystavované negatívnym dopadom pasívneho fajčenia, za ktorými stojí najmä dym z cigariet. Ďalšou zlou správou je, že takmer polovica fajčiarov (45,4 %) oslovených v prieskume si vôbec neuvedomuje, že ich zlozvyk sa môže podpísať aj na ich zvieracom kamarátovi. Pritom až štvrtina respondentov fajčí v priestoroch, ktoré zdieľajú so svojimi miláčikmi.

„Pasívne fajčenie domácich zvierat je skutočne problémom a aj rizikom, o ktorom sa vôbec nehovorí,“ tvrdí MVDr. Zita Filipejová, PhD. „Pri fajčení cigariet sa uvoľňujú do ovzdušia pevné častice dymu, ktoré sa usadzujú nielen na predmetoch v domácnosti, ale aj na srsti zvieracích členov rodiny. Práve tie komplikujú ich každodennú hygienu, nakoľko pri čistení srsti sa dostávajú pevné častice spôsobené cigaretovým dymom do tela. Informujú o tom aj štúdie, ktoré poukazujú na negatívne dopady fajčenia na zdravie zvierat. Domáci miláčikovia sú tak vystavení zvýšenému riziku rakoviny pľúc, dutiny nosnej, lymfatických uzlín či viacerým respiračným problémom, ktoré spôsobuje práve pasívne fajčenie. V prípade, ak už zviera má nejaký zdravotný problém, ako je napríklad astma, zúžená priedušnica alebo trpí bronchitídou, môže fajčenie v jeho prítomnosti viesť aj k ďalším zdravotným komplikáciám, napríklad k vzniku atopickej dermatitídy. Život ohrozujúci stav, ktorý môže nastať inhaláciou plynov, je nekardiogenný edém pľúc alebo zavodnenie pľúc,“ varuje MVDr. Zita Filipejová, PhD.

Dôvod na poslednú cigaretu

Fajčiari sú ochotní urobiť zmenu. Aj toto zistenie priniesol aktuálny prieskum, ktorý skúmal, aké majú Slováci vedomosti o negatívnych dopadoch fajčenia na domáce zvieratá. A výsledok? Pre viac ako tretinu opýtaných je zdravie štvornohého priateľa dôvodom, prečo definitívne s cigaretami skoncovať. No a necelá polovica respondentov (43 %) by kvôli zvieratku prešla na menej rizikové bezdymové alternatívy, ako sú elektronické cigarety alebo napríklad zariadenie na nahrievaný tabak IQOS. „Ak majiteľ domáceho zvieratka nevie úplne skoncovať so svojím zlozvykom, vhodnejším a bezpečnejším riešením ako klasické cigarety sú práve bezdymové alternatívy. To sa týka ako fajčiara, tak aj jeho domáceho miláčika, ktorý je vystavený pasívnemu fajčeniu,“ dodáva MVDr. Zita Filipejová, PhD.

Ľudia nechcú byť ticho. V prípade, keď sa dozvedia o negatívnom vplyve fajčenia na domáce zvieratá, chcú hľadať riešenia a zistené informácie ďalej komunikovať. Pre tretinu opýtaných sú tieto informácie dôvodom na konzultáciu s veterinárom. Diskutovať o probléme v kruhu rodiny chce približne tretina respondentov a štvrtina by informácie zdieľala s inými majiteľmi domácich zvierat.

Pes alebo mačka? V ohrození sú rovnako

V prieskume sú psičkári vo vedení. Psy robia spoločnosť takmer trom štvrtinám (73 %) dospelých fajčiarov. Približne 40 % opýtaných sú majiteľmi mačiek. No zaujímavé čísla priniesli aj chovatelia hlodavcov (vyše 10 %) alebo zajacov, ktorých má doma 8 % opýtaných.

Hrozí problém s dýchacími cestami, aj rakovina ústnej dutiny

Aj váš pes môže fajčiť. Pasívne fajčenie psov je jednou z príčin rakoviny pľúc a nosných dutín. Psom, ktorí žijú s fajčiarmi, sa ukladajú pevné častice z dymu cigariet v pľúcach. Avšak len 20 % majiteľov psov z radov fajčiarov si riziko vplyvu pasívneho fajčenia uvedomuje. V prípade, že pes trpí ochorením dýchacích ciest, cigaretový dym ho ešte viac zhorší. Rizikom pasívneho fajčenia je vyššia dychová frekvencia, kolaps priedušnice či bronchitída.

Rakovine ústnej dutiny či rakovine lymfatických uzlín sú zase vystavené mačky fajčiarov. Môžu za to to pevné častice, ktoré vznikajú spaľovaním tabaku a usadzujú sa v srsti mačiek. Tie totiž venujú veľkú časť dňa jej „čisteniu“, kedy si srsť olizujú a prichádzajú tak do kontaktu so škodlivými pevnými časticami z cigariet. A práve tie môžu vyvolať rakovinu. Toto riziko si uvedomuje iba necelých 14 % majiteľov mačiek. Ostatní o tom vôbec nevedia, alebo sa nad tým nikdy nezamýšľali.

Keď je fajčenie popri venčení rituálom

Užívate si prechádzky s vaším štvornohým priateľom? Až dve tretiny si počas venčenia aj zapália cigaretu a pre skoro štvrtinu opýtaných ide dokonca o akýsi rituál. „Žiaľ, rituál venčenia psov s cigaretou v ruke posilňuje závislosť na fajčení a nikotíne. Prechádzka so psom sa často stáva aj ospravedlnením odchodu z domácnosti v situáciách, keď hrozí nepríjemný konflikt. Tak ako káva alebo alkohol, aj venčenie psa môže spúšťať potrebu zapáliť si,“ hovorí Mgr. Boris Štepanovič, psychológ a psychoterapeut. Zároveň dodáva, že: „Zvyčajne je dospelý fajčiar bez svedkov, a tak si fajčenie môže užívať. Za kompromis považujem prejsť na menej škodlivé alternatívy – výrobky na princípe nahrievaného tabaku alebo elektronické cigarety. I keď fajčiar sa tým závislosti na nikotíne celkom nezbaví. Môže však ísť o prvý krok a signál, že zmena je možná.“

Pasívne fajčenie a s ním spojené riziká pre domáce zvieratá

Psy

• Pevné častice cigaretového dymu sa im ukladajú v pľúcach, jeho vdychovanie môže spôsobovať rakovinu pľúc.

• Rakovinou dolných dýchacích ciest sú pasívnym fajčením ohrozené krátkosrsté plemená, rakovina nosných dutín môže postihnúť plemená s dlhým ňufákom.

• Fajčenie v blízkosti psov zhoršuje ich doterajšie zdravotné problémy a fatálne sa môže podpísať na kolapse priedušnice, hrozí im aj bronchitída.

Mačky

• Riziko rakoviny ústnej dutiny spôsobuje fakt, že pevné častice z cigaretového dymu sa ukladajú do ich srsti, ktorú si olizujú.

• Rakovina lymfaticky uzlín čoraz viac trápi mačky, ktoré žijú v jednej domácnosti s fajčiarmi.

• Pasívne fajčenie negatívne vplýva aj na ich dýchacie cesty a môže byť spúšťačom astmy.

Vtáky

• Kožné problémy spôsobené cigaretovým dymom.

• Pevné častice dymu môžu zapríčiniť zvýšenému šklbaniu peria.

• Otrava nikotínom pri kontakte s cigaretovým ohorkom.

Zajace

• Dym z cigariet sa ukladá vo výplňových materiáloch, ktoré majú umiestnené v klietkach.

• Ovplyvňuje dýchacie cesty, privodiť im môže infekcie v tele.

1 Výskum agentúry prebehol v apríli 2022 na vzorke 812 respondentov slovenskej populácie vo veku 18-65 rokov. Výskum sa uskutočnil pomocou Instant Research IPSOS pre Philip Morris Slovakia.

2 www.fediaf.org/images/FINAL_FEDIAF_AR_2021.pdf