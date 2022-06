V roku 2073 budeme sledovať pristátie človeka na asteroide

Mnohí z nás, dnes žijúcich, budeme svedkami toho, ako astronauti navštívia Pásmo asteroidov.

Raketoví inžinieri tvrdia, že prvá ľudská vesmírna misia do Pásma asteroidov by sa mohla uskutočniť do 50 rokov. Táto predpoveď je založená na vedeckej analýze rýchlosti, akou sa zvyšuje rozpočet na vesmírny program a ako sa rozširuje sféra operácií v oblasti výskumu vesmíru.

Cieľom Jonathana Jianga a jeho kolegov v laboratóriu Jet Propulsion v Pasadene bolo vypracovať časový odhad, kedy by sa mohli uskutočniť vesmírne misie do Pásma asteroidov, na Jupiter a dokonca aj na Saturn.

Začali skúmaním toho, ako sa zvýšil rozpočet NASA od jej vzniku v roku 1958. V tejto krivke bolo niekoľko vrcholov, kedy došlo k výraznému zvýšeniu výdavkov. Išlo o rok 1966 pri programe Apollo, keď rozpočet NASA predstavoval asi 1 percento HDP USA; rok 1991, keď sa agentúra rozhodla spolupracovať so súkromným sektorom na vývoji náhrady raketoplánu a rok 2018, keď sa pustila do programu Artemis s cieľom vrátiť ľudí na Mesiac a potom ich poslať na Mars.

„Celkový trend je však stabilný lineárny rast,“ hovoria Jiang a spol. Tím sa tiež pokúša merať vylepšenia v technológii, pretože misie do hlbokého vesmíru sa spoliehajú na dizajnovú výrobu a prevádzku komplexného hardvéru a systémov na podporu života. Robia to jednoducho spočítaním počtu vedeckých prác publikovaných o prieskume hlbokého vesmíru v USA za rok. Posledným faktorom, ktorý tím používa, je efektívny rádius ľudskej činnosti mimo Zem. Ten sa rýchlo zvýšil z nízkej obežnej dráhy Zeme po prvé úspešné pristátie na Mesiaci vo vzdialenosti 0,0026 astronomických jednotiek.

Projekt Artemis pošle ľudí na Mars približne v roku 2037, keď sa rádius ľudskej aktivity zvýši na 0,3763 astronomických jednotiek. Za predpokladu, že táto misia bude úspešná, poskytne ďalší dátový bod, ktorý môže tím použiť na projektovanie odhadu do budúcnosti.

Zohľadnenie všetkých týchto trendov umožňuje tímu vytvoriť model, ktorý predpovedá, kedy sa uskutočnia ľudské misie do vzdialených častí slnečnej sústavy. Tento model odhaduje rok 2073 pre misiu v Pásme asteroidov s posádkou, rok 2103 pre ľudí na návštevu Jupitera a jeho satelitov, a rok 2132 pre misiu k Saturnu.