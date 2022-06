Vedci varujú pred extrémnym počasím

Podľa odborníkov výčiny počasia vysídlia za 20 rokov 200 miliónov ľudí.

Katastrofické záplavy v apríli v Juhoafrickej republike vyhnali z domovov viac ako 40 000 ľudí. Podľa odhadov odborníkov sa dopady extrémnych poveternostných udalostí, ako sú tieto, len zhoršia.

Sanj Srikanthan, generálny riaditeľ medzinárodnej skupiny ShelterBox, ktorá poskytuje pomoc ľuďom postihnutým konfliktmi a prírodnými katastrofami, pre agentúru Reuters povedal, že v priemere 11,3 milióna ľudí prišlo za ostatných päť rokov o svoje domovy v dôsledku katastrof súvisiacich so zmenou klímy.

„Takže počas nasledujúcich 20 rokov príde 200 miliónov ľudí o svoje domovy,“ povedal Srikanthan, ktorý opisuje klimatickú migráciu, nútené premiestňovanie ľudí v dôsledku klimatických zmien. A je to niečo, čo už vidno po celom svete a na čo odborníci a úradníci opakovane upozorňujú, že sa to bude zhoršovať.

Napríklad na jeseň roku 2020 sa približne 10 000 ľudí pokúsilo migrovať do Severnej Ameriky zo Strednej Ameriky po dvoch katastrofických búrkach – hurikánoch Eta a Iota. V Hondurase, Guatemale a Nikaraguy bolo vysídlených takmer 600 000 ľudí.

Srikanthan tvrdí, že je nevyhnutné, aby sa ľudstvo zaoberalo skutočnosťou, že svet sa otepľuje a my by sme s tým mohli niečo urobiť. Povedal, že je potrebné, aby existovalo odolnejšie bývanie a že pomoc by mala byť riešená efektívnejšie. „Ak tieto veci neurobíme, nebudeme schopní držať krok,“ povedal.