Nekonečné notifikácie ovplyvňujú náš mozog

Umelé bzukoty a zvuky môžu zaťažiť našu myseľ a dokonca ovplyvniť dôležité rozhodovanie.

Ak ste sa niekedy cítili znepokojení vaším telefónom, určite nie ste sami. Ľudia dostávajú v priemere okolo 60 až 80 upozornení denne a niektorí z nás ich môžu dostať až 200. Tieto zdanlivo nekonečné zvuky a bzučanie si môžu vybrať veľkú daň na našom zdraví. Výskum ich spája s depresiou a úzkosťou a môžu dokonca vyvolať symptómy spojené s poruchou pozornosti s hyperaktivitou alebo ADHD.

Časté prerušenia telefónom zvyšujú našu kognitívnu záťaž alebo množstvo informácií spracovávaných pracovnou pamäťou. Máme len obmedzené množstvo mentálnej kapacity a ďalšie úsilie potrebné na prepínanie medzi úlohami nás môže vyčerpať, urobiť nás náchylnejšími na rozptýlenie a narušiť emocionálnu reguláciu. Notifikácie teda môžu viesť k horšej kvalite pracovného výkonu.

„Postupom času, aby ste dokončili rovnaké množstvo práce, skutočne potrebujete oveľa viac,“ hovorí Kostadin Kushlev, behaviorálny vedec z Georgetown University. V tomto stave dokonca zažívame menej presné vnímanie času – konkrétne máme pocit, že čas plynie rýchlejšie ako v skutočnosti. Tiež sa viac orientujeme na prítomnosť, čo teoreticky znie ako dobrá vec. Napriek tomu tento skreslený spôsob myslenia vedie ľudí k prehliadaniu následkov a môže podporovať nezdravé správanie, ako je prejedanie sa a fajčenie.

V nedávnej štúdii Journal of Behavioral and Experimental Economics Rosenboim zaradil 188 vysokoškolákov do skupín, ktoré dostávali textové správy každú minútu, raz za tri minúty alebo vôbec žiadne, keď vypĺňali dotazník. Odpovede od ľudí, ktorí dostávali častejšie správy, naznačovali, že zažili vyššiu úroveň impulzivity, nepozornosti a stresu ako ostatné skupiny.