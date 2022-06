NASA skúma nový pohon rakiet

Vesmírna agentúra udeľuje 2 milióny dolárov na podporu projektu dúhovej solárnej plachty.

V rámci svojho programu Innovative Advanced Concepts NASA udelila hlavné ocenenie tímu pracujúcemu na solárnych plachtách, ktoré sa môžu pohybovať akýmkoľvek smerom pomocou hrebeňov, ktoré ohýbajú svetlo ako hranoly.

Finančné prostriedky vo výške 2 milióny dolárov dostali výskumníci vyvíjajúci nový typ solárnej plachty. Ich projekt má potenciál transformovať budúce vesmírne misie. Solárne plachty vo všeobecnosti fungujú tak, že odrážajú slnečné svetlo – každý fotón alebo častica svetla, ktorá sa odrazí od tenkého lesklého materiálu, dodáva plavidlu malé množstvo hybnosti. Jedným veľkým obmedzením je, že ak sa chcete pohybovať iným smerom ako priamo od slnka, musíte otočiť celú plachtu, takže takéto plavidlo nie je obzvlášť obratné.

Amber Dubillová z Johns Hopkins University v Marylande a jej tím vyvinuli riešenie tohto nedostatku. Pracujú na plachte vyrobenej z difrakčného materiálu, ktorý môže odrážať svetlo v rôznych smeroch bez toho, aby sa musel otáčať. Robí to cez drobné ryhy v materiáli, ktorých orientáciu je možné zmeniť prevedením elektrického prúdu cez plachtu. Výsledná plachta by mala vlniaci sa dúhový vzhľad, pretože hrebene pôsobia ako hranoly.

Keď sa svetlo odrazí nabok, celú kozmickú loď by tlačilo do strany a nie priamo dopredu.

Dubillová a jej tím navrhli misiu, na ktorú by použili svoju novú solárnu plachtu. Kozmická loď by sa pomocou plachty dostala na polárnu obežnú dráhu okolo Slnka a pozorovala by jej vrch a spodok, čo je pri tradičnejších kozmických lodiach ťažké.

Výskumníci plánujú otestovať rôzne materiály, ako dobre fungujú v plachte a vo vesmíre, a zároveň vyvinúť trajektórie a nástroje pre slnečnú misiu. Ak všetko pôjde dobre, na konci dvojročného ocenenia NIAC bude tím pripravený vyslať okolo Slnka flotilu dúhových kozmických lodí.