Potrebujete zlaté konektory na vašich kábloch?

Oplatí sa do domácnosti kúpiť drahšie káble alebo radšej peniaze ušetriť?

Pozlátené konektory na stereo konektoroch, kábloch HDMI a ethernetových konektoroch môžu vyzerať pekne, ale plnia nejaký účel? Alebo sa viac oplatí ušetriť nejaké peniaze pri ďalšom nákupe kábla?

Dôvodom, prečo sa zlato používa na doskové konektory, je jeho pomalá rýchlosť korózie. Meď je „zlatým štandardom“ z hľadiska vodivosti, ale meď sa rýchlo zafarbí, keď je vystavená poveternostným vplyvom. Z tohto dôvodu by holé medené konektory boli nepraktické. Zlato sa „kazí“ oveľa pomalším tempom, aj keď je menej vodivé ako meď. Zlato sa používa na ochranu medi a zabezpečuje, že povrch konektora je schopný prenášať alebo prijímať „čistý“ signál.

Z tohto dôvodu sa zlato používa vo všetkých druhoch káblov, od stereo konektorov a audio prepojení až po ethernetové káble pre siete a káble HDMI, ktoré prenášajú digitálny signál. Ak konektoru HDMI chýba pozlátenie, pravdepodobne je pokrytý niklom.

Okrem toho si výrobcovia uvedomujú, že zlato má určitú príťažlivosť vďaka svojim fyzickým vlastnostiam a statusu. Pozlátený káblový konektor je predajnejší ako poniklovaný bez ohľadu na to, či má, alebo nemá nejaké viditeľné výhody.

Jedným z hlavných produktov, ktorý za ostatné desaťročie prijal zlaté konektory, sú káble HDMI, ktoré prenášajú digitálny signál. Hlavná výhoda je tu rovnaká ako pri akomkoľvek inom type kábla: zlato je menej náchylné na koróziu. Bohužiaľ, pretrváva presvedčenie, že pozlátené káble nejakým spôsobom zlepšia kvalitu signálu. Nie je to však pravda. To je dôvod, prečo by ste nikdy nemali míňať veľa peňazí za kábel HDMI: buď funguje, alebo nie.

Ak máte existujúce káble, ktoré nemajú pozlátené konektory, ich výmena za také, ktoré majú, neprinesie žiadne výhody. Ak máte problémy s prenosom obsahu vo vysokom rozlíšení (4K), videa HDR alebo vysokých snímkových frekvencií, je možné, že váš kábel je starý a nespĺňa požadované špecifikácie.

Existuje ešte jeden dôvod, prečo si vybrať pozlátený konektor, aj keď pravdepodobne nebude mať veľa výhod, a to je celková kvalita zostavy. Aj keď to nie je „zlaté“ pravidlo, káble s pozláteným konektorom môžu byť vo všeobecnosti kvalitnejšie. Pravdepodobne však budú drahšie.